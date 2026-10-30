Ihr Herz schlägt für den FC?Gewinnen Sie Tickets für das Heimspiel des 1. FC Köln gegen SV 07 Elversberg

Ein Pass in die Tiefe, ein gewonnener Zweikampf, ein Schuss Richtung Tor: Manchmal braucht es nur einen Augenblick, und nichts anderes zählt mehr. Feuern Sie den FC an und lassen Sie sich vom Spiel mitnehmen – mit all dem Hoffen, Bangen und Mitfiebern, das Fußball ausmacht.

Gewinnen Sie zwei Tickets für 1. FC Köln gegen SV 07 Elversberg am Samstag, 28. November 2026, um 15:30 Uhr im RheinEnergieSTADION. Die Tickets werden von der Telekom zur Verfügung gestellt.

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Das Gewinnspiel endet am 20. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnerinnen und Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

1. FC Köln vs. Hoffenheim – Tickets für das Bundesliga-Spiel gewinnen Copyright: Die Tickets werden zur Verfügung gestellt von der Telekom

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!