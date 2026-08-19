Jetzt Tickets sichern!Erste Weinprobe des KStA Genuss-Clubs steigt in Köln

Gute Weine können anspruchsvoll schmecken, aber der Zugang zu ihnen darf gerne einfach sein. Unter diesem Motto lädt der KStA Genuss-Club am Dienstag, 8. September, zu seiner ersten Weinprobe. Im Weinhandel „Korkenkonzept“ in der Kölner Südstadt gehen Gäste von 18 bis 20 Uhr in entspannter Atmosphäre auf eine Weinreise durch Deutschland und Österreich.

Vier Weine und einen Sekt werden die Gastgeber servieren – inklusive der Geschichten hinter den Flaschen. Dazu gibt es eine Auswahl an Fingerfood. Wer beim Feierabend-Glas gerne mehr über die Herkunft seines Weins wissen möchte, statt nur das Etikett zu lesen, findet hier die passende Gelegenheit dazu. Die Teilnahme für das Event kostet 45 Euro.

Die Verkostung findet in der stilvoll gestalteten Verkaufshalle des Weinhändlers „Korkenkonzept“ statt. Copyright: Korkenkonzept UG

Hinter „Korkenkonzept“ stehen Fabian und Immanuel, die den Kölner Weinhandel 2020 gegründet haben. „Wir wollen nicht alles anbieten, denn das kann jeder. Nur handwerklich hergestellter Wein aus Deutschland und Österreich, das macht für uns nicht zuletzt auch aus ökologischen Gesichtspunkten Sinn“, erklären sie. „Nachhaltig gedacht, mit Herkunft, Haltung und möglichst wenig unnötigem Schnickschnack“ – so muss der Wein sein, den die beiden präsentieren.

Ziel des KStA Genuss-Clubs ist es, genussaffine Menschen zusammenzubringen und gemeinsam mit Kölner Gastronomen, Produzenten und anderen Genuss-Experten besondere Erlebnisse zu schaffen. Bei der Premiere von „Meet the Chef“ am 31. August lernen Gäste die Sterneköchin Julia Komp kennen.

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