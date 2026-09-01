Wann gibt es schon mal die Möglichkeit, einer Sterneköchin alle Fragen zu stellen, die schon immer unter den Nägeln gebrannt haben? Beim normalen Restaurantbesuch fehlt für so einen Austausch meist die Zeit. Bei der ersten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Meet the Chef“ des KStA-Genuss-Clubs war für diesen Austausch jede Menge Zeit.

Bevor es zum Drei-Gänge-Dinner in der Mezze-Bar der Sterneköchin ging, beantwortete Komp in der Bar Botanik des Hotels im Wasserturm über eine Stunde lang Fragen: zunächst die von Sarah Brasack aus der Chefredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, dann die der Gäste. Komp sprach über ihren Weg von der Koch-Stadtmeisterschaft bis zum Stern, über alltägliche Herausforderungen im Restaurant, über Frauen in der Spitzengastronomie und über ihre Weltreise als Quelle für das Konzept des Sternerestaurants Sahila.

Auch die Gäste durften ihre Fragen beim Talk in der Bar Botanik loswerden. Copyright: Michael Bause

Jedes Menü im Sahila soll für die Gäste eine kulinarische Weltreise werden. Das heißt aber nicht, dass das Küchenteam Gerichte aus aller Welt möglichst authentisch nachkocht. „Jeder Gang ist von etwas inspiriert, das jemand von uns selbst erlebt hat, damit wir die Geschichte dazu erzählen können“, sagt Komp. „Statt Produkte aus aller Welt einfliegen zu lassen, arbeiten wir mit regionalen Produkten und versuchen, die Gerichte mit unserer Handschrift schön auf den Teller zu bringen.“

„Meet the Chef“ des KStA-Genuss-Clubs: Fledermaus auf den Seychellen

Auf ihrer Weltreise habe sie kulinarisch einiges erlebt – auch Traditionen, die aus europäischer Sicht eher gewöhnungsbedürftig erscheinen. Auf die frittierte Kakerlake in Thailand verzichtete Komp, traurig habe sie die Schildkrötensuppe in China gemacht. Die zugleich schlimmste und lustigste Geschichte erlebte Komp in einem traditionellen Restaurant auf den Seychellen. „Das Fleisch schmeckte ein bisschen wie Lamm, war super saftig, ein Kellner sagte irgendwas von Kaninchen, aber die kleinen Knochen passten nicht dazu. Erst nach mehrfacher Nachfrage war klar: Es war Fledermaus.“

Julia Komp in der Küche ihrer beiden Restaurants. Copyright: Michael Bause

Komp sprach auch über ihren Wunsch eines zweiten Sterns. „Das ist der große Traum“, sagt Komp. „Wenn wir das erreichen, habe ich das Ziel für mein Leben in erster Instanz erreicht und kann mich vielleicht anderen Dingen widmen, die das Leben noch bereithält.“ Was für einen zweiten Stern nötig ist, wollte ein Gast wissen. „Wenn ich das wüsste, hätte ich es schon umgesetzt“, sagt Komp. Das Wichtigste für die Tester des Guide Michelin sei die eigene Handschrift – und Konstanz. „Die Sterne werden sehr sparsam vergeben. Der Guide Michelin will sich dabei ganz sicher sein und testet deswegen auch mehrfach.“

Als alle Fragen beantwortet waren, ging es für Komp und ihre 50 Gäste weiter ins Restaurant. Dort zauberte das Küchenteam ein Drei-Gänge-Menü, das die Konzepte der beiden Schwester-Restaurants, der Yu*lia Mezze-Bar und des Sternerestaurants Sahila, verknüpfte. Nach einer üppigen Vorspeisenplatte mit Gerichten zum Teilen entführte Komp ihre Gäste auf eine kulinarische Reise nach Brasilien und Thailand.

Menü des Monats im Sahila und in der Yu*lia Mezze-Bar

Im September können Gäste der Kölner Restaurants Sahila und Yu*lia von Sterneköchin Julia Komp zu vergünstigten Konditionen ein mehrgängiges Menü genießen – als Teil der neuen Aktion „KStA-Menü des Monats“. Die Buchung ist unkompliziert: Gäste müssen bei der Reservierung im Online-Buchungssystem der Restaurants einfach nur den Code „KSTA“ angeben.

In der Yu*lia Mezze-Bar gibt es das Angebot zu zwei verschiedenen Zeiten in der Woche: Mittwochs und donnerstags gibt es abends einen Sektempfang und ein Drei-Gänge-KStA-Menü inklusive Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 119 Euro pro Person. Donnerstags und samstags gibt es dort mittags ein kompakteres Angebot: Sektempfang und ein Zwei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 99 Euro.

Im Sternerestaurant Sahila ist das Angebot an die Mittagszeit gekoppelt: Donnerstags steht ein Drei-Gänge-Business-Lunch-Menü mit Sektempfang, Weinbegleitung, Wasser und Kaffee für 159 Euro auf dem Programm. Samstags mittags gibt es ein größeres Vier-Gänge-Menü zu denselben Extras für 199 Euro.

In beiden Restaurants sind die Plätze für das KStA-Menü des Monats begrenzt: Pro Termin stehen jeweils 15 Plätze zur Verfügung.www.sahila-restaurant.de