Mit dem Gelände an der Kartäuserkirche haben die „Fine Food Days Cologne“ mittlerweile ein etabliertes Zuhause für die Eröffnungsveranstaltung gefunden. Am Sonntag startete das Gourmet-Festival zum mittlerweile dritten Mal in Folge in der Südstadt. In den kommenden zwei Wochen bis zum 13. September richten zahlreiche Spitzenrestaurants aus Köln und dem Umland kulinarische Events an besonderen Orten oder mit besonderem Konzept aus. Bei der Eröffnung an der Kartäuserkirche präsentierten sich alle teilnehmenden Betriebe im Rahmen einer Küchenparty mit kleinen Kostproben. Auch dieses Format hat sich etabliert und zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen des Festivals. Denn selten tummelt sich so viel gastronomische und kulinarische Expertise an einem Ort.

Der Garten der Kartäuserkirche bot zum dritten Mal die Kulisse für die Eröffnungsveranstaltung. Copyright: Martina Goyert

Gleich vier Kölner Sterneköchinnen und Sterneköche präsentierten mit ihren Teams ihr Können. Maximilian Lorenz vom gleichnamigen Restaurant servierte gebratene Rotgarnele mit Sommergemüse, Marlon Rademacher (La Cuisine Rademacher) setzte auf einen Gnocchi-Gang mit australischem Wintertrüffel und Pfifferlingen, Mirko Gaul (Taku) auf Lachsforelle, Julia Komp (Sahila) rückte die Honigtomate mit ihrer Kreation „Urlaub in Italien“ in den Mittelpunkt. Insgesamt gab es über 20 Kostproben.

Maximilian Lorenz servierte Rotgarnele. Copyright: Martina Goyert

Joschua Tepner, früherer Chefkoch der Hanse Stube, ist beim Festival erstmals mit seinem „The Dutch“ dabei. Copyright: Martina Goyert

Zu Beginn erinnerte Franz Gruber, Vorstandsmitglied der Fine Food Days, an den Ideengeber des Festivals. Der im Mai verstorbene Michael Stern rief die Fine Food Days 2019 ins Leben und ermöglichte damit regionalen Spitzen-Restaurants, gemeinsam in der Öffentlichkeit aufzutreten. Gleichzeitig entstand ein gastronomisches Netzwerk für die Vereinsmitglieder, deren Zahl jährlich wächst. „Er hat dieses Festival gegründet und aufgebaut. Wir werden es in seinem Sinne weiterführen“, sagte Gruber.

„Fine Food Days Cologne“: Über 30 Genuss-Veranstaltungen

In den kommenden Tagen setzt sich das Festival mit über 30 Genuss-Veranstaltungen in den teilnehmenden Restaurants und an anderen Orten fort. Neu mit dabei sind „The Dutch“ in Junkersdorf von Chefkoch Joschua Tepner, der am 3. September auf das KD-Schiff „MS Rhein Diamond“ lädt. Ebenfalls zu den „Fine Food Days Cologne“ dazugestoßen ist der TV-Koch Nelson Müller. Er übernahm vor gut einem Jahr die Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach und hat dort am 8. September Julia Komp zu Gast, mit der er einen gemeinsamen Abend gestalten wird.

Tickets gibt es unter anderem auch noch für den „Meeresrausch“ von Sönke Höltgen mit Speisen aus dem Meer im „Köln Sky“ am 4. September. Oder für das Barbecue auf Schloss Arff am 6. September, bei dem die Grüngürtelrosen die musikalische Begleitung für die Kreationen von Wolkenburg-Küchenchef Peter Golla beisteuern.

Gemeinsam mit den „Fine Food Days“ lädt der Kölner Stadt-Anzeiger am 11. September in der Wolkenburg anlässlich seines 150. Geburtstags zu einer musikalisch-kulinarischen Reise durch 150 Jahre kölnische Stadtgeschichte mit der kölschen Gruppe „De Kallendresser“ ein. Der Abend verbindet historische und moderne Lieder mit einer feinen „Kölschen Fooderkaat“.

Über 20 Kostproben gab es für die Besucher der Küchenparty. Copyright: Martina Goyert

Das große Finale steigt am Sonntag, 13. September, in der Kölner Flora. Die teilnehmenden Gastronomen gestalten dabei ein gemeinsames Sechs-Gänge-Menü, Bettina Böttinger moderiert den Abend. Bei der Gala verleiht das Festival außerdem verschiedene Preise, etwa den für den „Koch des Jahres“.

Tickets für einige Festival-Veranstaltungen gibt es online. www.finefooddays.cologne