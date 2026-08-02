Die Volksbühne am Rudolfplatz verkauft neuerdings ein vielseitigeres Angebot von Eintrittskarten. Neben Tickets für eigene, hausinterne Produktionen bietet das Theater bereits seit Mitte Mai auch Karten für alle Veranstaltungen an, die über die Plattformen Eventim und Kölnticket verfügbar sind.

Damit wird die Volksbühne zu einer zentralen Vorverkaufsstelle und vereinfacht den Ticketverkauf für Menschen, die ihre Tickets nicht online kaufen können oder wollen. Laut eigener Aussage reagiert man mit dem neuen Angebot „auf die steigende Nachfrage nach zentralen, persönlichen Vorverkaufsstellen“ und will eine direkte Beratungsstelle für den Ticketkauf sein.

Verfügbar sind in der Vorverkaufsstelle auch noch Tickets für das Sommerprogramm der Volksbühne. In dieser und der nächsten Woche wird von Donnerstag bis Sonntag noch die musikalische Komödie „Abba Alaaf“ gezeigt. Karten sind ab 20 Euro erhältlich, die letzte Aufführung findet am Sonntag, 9. August statt. Ab Freitag, 14. August, wechselt das Programm zum Musical „Die Königs vom Kiez“ (Tickets ab 34,80 Euro), das bis Oktober in der Volksbühne läuft.

Am Dienstag, 1. September, präsentiert das Grand Classic Ballet „Schwanensee – Jenseits der Bühne“ (Karten ab 44,96 Euro), am Mittwoch, 2. September, lädt „Impro Köln“ zu einem Wettstreit der besten Improvisationskünstler (Tickets ab 29,90 Euro). (red)