In nordrhein-westfälischen Gefängnissen sind seit 2022 bereits 6.839 Mobiltelefone gefunden worden. Das geht aus einem aktuellen Bericht von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an den Rechtsausschuss des Landtags hervor. Demnach wurden alleine in diesem Jahr schon 1.011 Mobiltelefone bei Gefangenen entdeckt.

Aus einer Liste des Justizministeriums geht hervor, dass vor allem in Anstalten des offenen Vollzugs viele Handys auftauchen: Alleine in der JVA Bielefeld-Senne waren es seit 2022 demnach 1.141. Im geschlossenen Vollzug in Bielefeld waren es im gleichen Zeitraum 63 Handys. In der JVA Bochum fand man sogar 389 Mobiltelefone.

Handys und Drogen spielen auch in den aktuellen Ermittlungen um mutmaßliche Korruptionsfälle in mehreren Gefängnissen eine Rolle. (dpa/red)