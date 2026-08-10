Am Montag (10. August) wird es in Nordrhein-Westfalen zwar weiterhin heiß – aber an den ersten Tagen der neuen Woche steigen die Temperaturen nicht über 32 Grad. Regen gibt es aber selten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Sonne scheint am Montag größtenteils, im Laufe des Tages können sich einige Wolken bilden. Vereinzelt gibt es Schauer. Mit 26 bis 31 Grad bleibt es zwar heiß, aber die Nacht zum Dienstag bringt etwas Abkühlung bei 10 bis 14 Grad.

Dienstag und Mittwoch bleibt es weiterhin trocken und warm, die Temperaturen sinken aber etwas – maximal 32 Grad warm wird es laut den Meteorologen. Auf dem Kahlen Asten kann es am Mittwoch sogar auf 23 Grad abkühlen und auch die Nächte versprechen Erfrischung.

Weiterhin sehr niedrige Pegelstände am Rhein

Sehr heiß wird es erneut am Donnerstag: Zwischen 30 und 34 Grad hat es an den meisten Orten, am Niederrhein sind sogar 36 Grad möglich.

Die Pegelstände am Rhein bewegen sich weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Am Montag liegt der Pegel in Köln bei 62 Zentimeter, in Duisburg-Ruhrort bei 142 Zentimeter. Nachdem der Pegel die letzten Tage wieder leicht gestiegen war, soll er in den nächsten Tagen laut Vorhersagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein wieder sinken. (dpa/red)