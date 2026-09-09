Im vergangenen Jahr sind im Durchschnitt fast 20 Kinder oder Jugendliche in Nordrhein-Westfalen pro Tag im Straßenverkehr verunglückt. Mit 7.194 Opfern unter 15 Jahren war das im Zehnjahresvergleich die höchste Zahl (2015: 6.145). Wie das Statistische Landesamt mitteilte, kamen zwölf Kinder zu Tode, 658 wurden schwer verletzt, die meisten erlitten leichte Verletzungen.

Mehr als die Hälfte (rund 54 Prozent) der verunglückten Kinder und Jugendlichen war 10 bis einschließlich 14 Jahre alt. Knapp 27 Prozent der Verunglückten waren zum Zeitpunkt des Unfalls 6 bis einschließlich 9 Jahre und rund 19 Prozent waren jünger als 6 Jahre.

Kleine Kinder verunglücken vor allem als Mitfahrer im Pkw

Knapp 30 Prozent der Opfer unter 15 Jahren verunglückten mit dem Fahrrad – bei den Jugendlichen lag der Anteil noch etwas höher. Bei Kindern unter 6 Jahren verunglückte mehr als jedes zweite Unfallopfer als Mitfahrer eines Autos (rund 55 Prozent). Kinder im Alter von 6 bis einschließlich 9 Jahren waren zu jeweils etwa einem Drittel als Beifahrer, Fußgänger oder Radfahrer betroffen.

Deutschlandweit verunglückten im vergangenen Jahr 29.273 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren im Straßenverkehr. (dpa/red)