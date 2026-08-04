„Walk! Walk! Kick!“ und andere Schrittanweisungen waren am letzten Juli-Abend vor dem St.-Michael-Gymnasium auf dem Salzmarkt zu hören. Zum Tanzen eingeladen hatte die noch junge Initiative „KultiWIRt“. Die Gruppe aus bisher acht Akteuren möchte für mehr Begegnung und Kultur im Stadtgebiet von Bad Münstereifel sorgen. Anfang September soll aus der Initiative ein Verein werden.

Unter dem Motto „Bad Münstereifel tanzt – Die Tanzparty für alle“ fanden sich zu Beginn rund 100 Tanzlustige und mindestens ebenso viele Zuschauer ein. „Ein großer Erfolg“, wie Martina Frenzel fand. Sie ist eines der Mitglieder der Initiative.

Wer noch nicht sicher war, orientierte sich am Nachbarn

Unter der professionellen Anleitung von Tanzlehrerin Silvia Mühlhan sowie Peter Margiewicz (Pepe) und Andrea van Ommen, den Geschäftsführern der Tanzschule Schumacher in Euskirchen, sah das Tanzgeschehen auf dem Platz nach wenigen Momenten schon recht gekonnt aus. Es waren Frauen und Männer verschiedener Altersklassen dabei, die zu Disco Fox, Samba und vielen anderen Rhythmen sehr fröhlich in Bewegung kamen. Vorkenntnisse waren nicht erforderlich.

Einigen sah man an, dass Tanzen für sie kein Buch mit sieben Siegeln ist. Andere fingen bei null an und steigerten ihr Talent von Minute zu Minute. Es war ein Abend für alle – egal, auf welchen Stand sie waren. Geduldig warteten die Lehrer, bis jeder die Schrittfolgen begriffen hatten. Und wer noch nicht sicher war, orientierte sich halt am Nachbarn.

Unter der Anleitung von Tanzlehrerin Silvia Mühlhan, lernten die rund 100 Teilnehmer schnell und einfach die Schritte für moderne Songs. Copyright: Frank Neuenhausen

Zeigten die Gesichter am Anfang hohe Konzentration, kam mit jedem Takt mehr Lächeln in die Aktion. Drei Stunden Vergnügen für lau. Das Mitmachen war kostenlos. Im Laufe des Abends wechselte nicht nur die Musik, sondern auch die Teilnehmer. Insgesamt nahmen laut Veranstalter rund 300 Tanzfreudige am dreistündigen Programm teil.

Frenzel gestand, dass eine solche Veranstaltung ohne Geld nicht zu machen sei. 1100 Euro an Kosten ohne Werbung fielen an. Aber das Ziel, Kultur in die Stadt zu bringen, ist der Gruppe von KultiWIRt den Einsatz wert, und Spenden sind daher willkommen.

Tanzpartys sind aktuell deutschlandweit voll im Trend

„Tanzpartys in der Öffentlichkeit sind zurzeit voll im Trend. In ganz Deutschland gibt es solche Tanzpartys. Wir wollten das Angebot auch nach Bad Münstereifel bringen. Es findet hier zum ersten Mal statt“, erzählte Frenzel. Und nach dem offensichtlichen Erfolg steht einer Wiederholung nichts im Wege.

Auch Andrea und Pepe von der Tanzschule Schumacher strahlten angesichts des Zuspruchs und hatten sich schon vor ihrem Einsatz unter die Tanzenden gemischt. Ein Teil der Tänzer kam aus der Tanzschule, aber viele Teilnehmer waren durch die Werbung und die Mund-zu-Mund-Propaganda angezogen worden. Spontanes Mitmachen war erwünscht.

Innenstadt als Ort der Begegnung und der Kultur

Das Wetter gab an diesem Abend sein Bestes. Die dunklen Wolken kamen wohl zum Zuschauen vorbei, regneten sich aber nicht ab. Vielmehr sorgten sie bei den hochsommerlichen Temperaturen für wohltuenden Schatten. Und wer drei Stunden tanzt, braucht auch etwas zwischen die Zähne. Würstchen und Getränke wurden von den Mitarbeitenden des Café „T“ bereitgestellt. Selbst an eine ausreichend große transportable Toilette hatte man gedacht.

Dankbar zeigte sich Frenzel für die Zusammenarbeit mit der Stadt: „Das Ordnungsamt und das Straßenverkehrsamt haben uns gut unterstützt. Eine Menge Schritte waren nötig, um die Tanzparty auf die Beine zu stellen.“ Und auch eine Hoffnung hat sie: „Ich würde mir wünschen, dass jüngere Leute mit dazukommen und das nächste Tanzevent planen.“ Überhaupt ist die Initiative froh über neue Mitwirkende und neue Ideen, um die Innenstadt von Bad Münstereifel wieder öfter zum Ort der Begegnung und Kultur werden zu lassen.

Das nächste Event ist schon geplant. Am Freitag, 28. August, können sich die Bad Münstereifeler auf ein buntes Programm bei der Sommermusiknacht in der Werther Straße freuen. Los geht es um 17.30 Uhr am Café „T“. Der Eintritt ist frei. Reservierungen für draußen werden per E-Mail unter info@kultiwirt-bam.de entgegengenommen.