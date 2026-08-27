Dieses Mal werden es wohl 25 sein. Es waren aber auch schon über 30: „Kunst und Kunsthandwerk im Garten“ am Bürgerhaus in Freilingen hat sich bei Anbietern längst herumgesprochen. Und auch Besucher kommen mittlerweile aus dem ganzen Kreisgebiet zum Stöbern, Klönen und um Schönes zu kaufen. Am Sonntag, 30. August, ist es wieder soweit.

Die 13. Auflage des kleinen Marktes mit Ausstellerpavillons, kleinem Festzelt, Wein- und Flammkuchenstand sowie dem bunten Basar im Bürgerhaus ist eine familiäre Sache. „Wir haben um die Hälfte Stammaussteller hier“, so Andrea Hierlwimmer, die mit Tochter Clara Zöll und vielen Helfern aus Freilingen den Markt organisiert. So viele Wiederkehrer mit ihrer Kunst oder ihrem Kunsthandwerk, das schafft Vertrautheit.

Im Falle eines Falles ist der Markt auch bestens vor Regen geschützt

Man nutzt für den Zweck die Dorfwiese am Bürgerhaus, kann bei Bedarf, etwa bei Regenwetter, auch die Fahrzeughalle der Löschgruppe und eben das Bürgerhaus als Ausstellerfläche in Anspruch nehmen. So kann man eine Garantie abgeben: Bei jedem Wetter findet der Freilinger Kunst- und Kunsthandwerkermarkt statt.

Das Ehepaar Hans-Jürgen und Randi Wolff hatte die ursprüngliche Idee, die sie „Kunst im Garten“ nannten. Von 2007 bis 2010 stellten sie dafür einmal im Jahr an einem Sommerwochenende ihren Garten zur Verfügung. „Es kamen bis zu 600 Besucher, das hat irgendwann den Rahmen gesprengt“, so Randi Wolff. Zwei Jahre war danach Pause, bis neben Hierlwimmer auch Simone Böhm, Claudia Lang, Uschi Caspers, Claudia Hellenthal sowie Michael und Rosi Hermanns die Initiative ergriffen. Im „Dorf-Leitbild Freilingen“ tauchte das Konzept ebenfalls auf, damit war es halboffiziell und irgendwie verbindlich. 2013 wurde der Markt wiederbelebt und im Titel inhaltlich ausgeweitet zum „Kunst- und Kunsthandwerkermarkt“.

Zum Veranstalterteam von „Kunst im Garten“ gehören Andrea Hierlwimmer (l.) und Tochter Clara Zöll. Copyright: Stefan Lieser

Vielerlei wird am Sonntag zu sehen und zu erstehen sein: Gemälde und Grafiken, Fotografien, Makramee- und Näharbeiten, Papierdrahtfiguren, Keramiken für den Garten, Holzarbeiten, Schmuck, Geschenke, handgemachte Kräuter-Seifen, Unikate aus heimischen Hölzern, Skulpturen und Bildhauerarbeiten. Die Veranstalter versuchen, rein kommerzielle Anbieter möglichst nicht zuzulassen. „Dass eine Goldschmiedin, die bei uns ihre Arbeiten zeigt, vermutlich einen Gewerbeschein hat, ist natürlich klar“, so Andrea Hierlwimmer. Vertreter für einschlägig bekannte Küchen-, Koch- und Backhilfemaschinen müssen in Freilingen aber draußen bleiben.

Die Veranstalter setzen auf ein bewährtes Ausstellerteam

Seit den Anfangsjahren ist Annemieke Ruijg aus dem niederländischen ’s-Hertogenbosch dabei. Sie wird wieder Acrylgemälde zeigen. „Ich war schon in den ersten Jahren dabei, als die Veranstaltung noch als Verkaufsmesse für Bildende Kunst im Privatgarten stattfand“, so die Künstlerin. Ihr gefalle einfach die entspannte Atmosphäre.

Andere haben ab und an den Ausstellerpavillon aufgebaut und ihre Ware aus Werkstatt, Hobbykeller oder Fortbildungskurs präsentiert. Premieren gibt’s eher wenige. „Natürlich freuen wir uns über jeden oder jede, die mitmachen will“, so Clara Zöll. Platz sei für knapp 30 Stände. Der Beitrag, den die Veranstalter erheben, ist zudem günstiger als etwa bei großen Flohmärkten.

Mit der Übernahme des vom Ehepaar Wolff begründeten Konzepts wurde ab 2013 auch das Drumherum ausgeweitet. Die Dorfgemeinschaft betreut einen Stand mit Flammkuchen und Getränken inklusive kleiner Weinauswahl, das Vereinskartell sorgt wieder für Kuchenspenden. Porzellan und Besteck wird kostenlos vom Freilinger „Tischlein deck dich“-Verleih zur Verfügung gestellt. Der Erlös der Veranstaltung geht an einen guten Zweck. Man will den Verein „Selbstbestimmt Wohnen“ unterstützen. Er will es jungen Menschen mit Beeinträchtigung ermöglichen, selbstbestimmt zu wohnen.

„Kunst und Kunsthandwerk im Garten“ findet am Sonntag, 30. August, von 10 bis 18 Uhr statt. Das Ausstellungsgelände befindet sich auf der Wiese am Bürgerhaus an der Mittelstraße. Parkmöglichkeiten gibt es an der Mittelstraße und in den umliegenden Straßen. Die Zufahrt zum Markt ist ausgeschildert.