Kuchenheim/Schmidtheim – Alex Sartison hat einen Lauf. Der Offensivspieler der JSG Erft hat in den vergangenen beiden Partien der B-Junioren in der Bezirksliga drei Tore erzielt. Damit hatte Sartison gehörigen Anteil an den beiden Siegen zum Rückrundenauftakt. Und auf seine Tore wird es auch am Samstag angekommen. Dann wartet um 15 Uhr in Kuchenheim auf die Mannschaft des Trainergespanns Marcel Schmitz und Stefan Esser eine große Hürde.

Der Mittelrheinligist SV Eilendorf gibt auf dem Kunstrasenplatz seine Visitenkarte ab. Allein schon wegen des Klassenunterschieds gehen die Gäste favorisiert in die Partie. Aber in Ehrfurcht erstarren muss die JSG keinesfalls. Der Grund: In der sicherlich stark besetzten Mittelrheinliga belegt der SV den drittletzten Tabellenplatz.

Absolutes Bonusspiel

„Für den Gegner, aber auch für uns, hat die Meisterschaft Priorität“, sagt JSG-Übungsleiter Schmitz, der von einem absoluten Bonusspiel spricht „Für uns ist die Partie eine Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Monaten.“

Vor dem Spiel sieht Schmitz beide Mannschaft ungefähr auf Augenhöhe. „Wenn wir alles abrufen, sehe ich nicht so den großen Abstand zwischen unserer Mannschaft und der Mittelrheinliga“, so der Coach: „Der Fokus liegt aber eindeutig auf der Rückrunde und der Qualifikation für die kommende Saison.“ Mit Niclas Hommelsheim und Samuel Schwering hat der SV zwei Kicker in den Reihen, die bereits fünf Saisontreffer erzielt haben.

JSG Zwanzig-18



Die A-Junioren der JSG Zwanzig-18 treffen in der ersten Runde des FVM-Pokals auf den SV Schlebusch. Am Samstag, 15.30 Uhr, in Schmidtheim ist die Mannschaft von Trainer Marco Wassong gegen den Bezirksligisten in der Außenseiterrolle. Die Eifeler Pokalsieger haben sich in der Kreissonderliga für die Meisterschaftsrunde qualifiziert. Die startet am 5. März.