Im Stadttheater Euskirchen werden in der Spielzeit 2026/ 2027, bis zu den Sommerferien im nächsten Jahr, keine Veranstaltungen stattfinden. Das ergibt sich aus dem Gutachten zum baulichen Zustand, das die Stadt im Frühjahr in Auftrag gegeben hatte. Das Theater ist seit März geschlossen.

Dem Gutachten zufolge sind Sanierungsmaßnahmen notwendig, bevor das Theater wieder genutzt werden kann, wie Heike Eich von der Pressestelle am Mittwoch mitteilte. Die Sprecherin weiter: „Zwar geht vom Tragwerk keine akute Gefährdung aus und auch die untersuchten Deckenplatten sind in einem guten Zustand. Problematisch ist jedoch die hängende Putzdecke im Veranstaltungsraum, an der Beleuchtung und Akustik befestigt sind.“

Das Foyer und der Spiegelsaal mit Garderobe dagegen können wieder freigegeben werden – „eine kleine Erleichterung für die Schülerinnen und Schüler des Emil-Fischer-Gymnasiums, die diesen Bereich ebenfalls nutzen“, so die Stadt.

„Leider ist die Befürchtung eingetreten und das Stadttheater steht uns einige Zeit nicht zur Verfügung. Wir kennen und bedauern die Umstände für alle Besucherinnen und Besucher sowie für die Veranstalter. Gleichzeitig danken wir für die Kooperation und das bisher entgegengebrachte Verständnis“, wird Bürgermeister Sacha Reichelt (CDU) in der Mitteilung zitiert.

Die Verwaltung wird weiter versuchen, in Zusammenarbeit mit den Organisatoren Alternativen für Veranstaltung zu finden, die ursprünglich im Theater geplant waren.