Das heiße und trockene Sommerwetter stellt auch den Technischen Dienst der Stadt Euskirchen vor große Herausforderungen. Derzeit sind täglich zwei Gießfahrzeuge im Einsatz, um Bäume und Grünanlagen mit Wasser zu versorgen. Ab Montag wird ein drittes Fahrzeug eingesetzt.

Vier Mitarbeiter mit zwei Fahrzeugen arbeiten aktuell laut Stadtsprecher Tim Nolden an der Bewässerung. Für die kommenden Tage wird der Einsatz ausgeweitet. Grundlage ist ein detaillierter Bewässerungsplan, in dem straßengenau festgelegt ist, welche Bäume, Hecken, Stauden und Grünflächen versorgt werden.

Zwischen 6000 und 8000 Liter pro Tag für die Pflanzen der Stadt Euskirchen

Frisch gepflanzte und ein- bis dreijährige Bäume haben dabei aktuell Vorrang. Rund 700 Exemplare fallen in diese Kategorie. Hinzu kommen Pflanzkübel in der Innenstadt sowie weiteres Straßenbegleitgrün.

Der Technische Dienst verfügt über drei Wasserfässer mit einem Fassungsvermögen von 1000, 2000 und 3000 Litern. Jedes Fahrzeug bringt derzeit zwischen 6000 und 8000 Liter Wasser pro Tag aus. Insgesamt werden somit täglich etwa 12.000 bis 16.000 Liter Wasser an Bäume und Pflanzen verteilt. Getankt wird an Hydranten. In etwa sieben Minuten ist laut Stadt ein Wassertank wieder gefüllt.

Die Trockenheit hat auch Auswirkungen auf die städtischen Blumenwiesen, etwa im Veybachpark. Dort wurden die vertrockneten Flächen teilweise gemäht. Nach Angaben der Stadt Euskirchen handelt es sich um Wiesenstauden, die sich bei Trockenheit in ihre Wurzeln zurückziehen und nach ausreichenden Niederschlägen im Herbst wieder austreiben. Ein weiterer Grund für das Mähen sei der Brandschutz, so die Stadt.