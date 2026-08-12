Als die Profis des 1. FC Köln am Samstagnachmittag zum Testspiel gegen den amtierenden spanischen Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián den Rasen des Rheinenergiestadions betraten, war mittendrin auch Elijah Kickartz aus Engelskirchen. Der Achtjährige durfte als Einlaufkind an der Seite eines FC-Profis ins Stadion laufen – ein Erlebnis, das er so schnell nicht vergessen wird.

„Er war schon sehr aufgeregt“, erzählt Elijahs Mutter Sarah Kickartz. Erst kurz vor dem Einlaufen erfuhren die Kinder in der Kabine, mit welchem Spieler sie auf den Platz gehen würden. Das Los entschied für Isak Johannesson, den Mittelfeldspieler des 1. FC Köln mit der Rückennummer 8.

Auf dem Feld kann ich eigentlich alles richtig gut – nur ins Tor möchte ich nicht Elijah Kickartz über seine Position im Fußball

Dass ausgerechnet ein Spieler des 1. FC Köln an seiner Seite stand, war für den jungen Fußballfan ein ganz besonderer Moment. Gemeinsam mit seinem Vater Rene Kickartz besucht Elijah bereits seit seinem dritten Lebensjahr regelmäßig die Heimspiele des FC – zunächst als Schoßkind, heute als begeisterter Fan auf der Tribüne. Seit dem 1. Juni 2025 ist der Achtjährige außerdem offizielles Mitglied des Vereins. Auch beim Aufstiegsspiel im vergangenen Jahr war die Familie im Stadion dabei. Umso größer war die Freude, als es nach mehreren Bewerbungen schließlich klappte und Elijah als Einlaufkind ausgewählt wurde.

Bevor es auf den Rasen ging, mussten sich die Kinder in den Katakomben des Stadions umziehen. Trikot, Hose und Stutzen stellte der Verein zur Verfügung und die komplette Ausrüstung durften die Nachwuchsfans anschließend als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Anschließend warteten sie auf die Profis. Viel Zeit blieb allerdings nicht. „Die Spieler waren schon sehr konzentriert und sind erst kurz vor dem Anpfiff in die Katakomben gekommen“, berichtet Sarah Kickartz.

Ein Blick hinter die Kulissen

Nach dem Einlaufen ging es für die Kinder zunächst zurück in die Kabine, um sich umzuziehen. Erst anschließend nahmen sie gemeinsam mit ihren Eltern auf der Tribüne Platz. Den Führungstreffer von Linton Maina in der fünften Minute verpasste Elijah deshalb knapp. Am Ende gewann der 1. FC Köln das Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastián mit 2:1.

Autogramme oder Fotos mit den Spielern gab es direkt nach dem Spiel zwar nicht. Das störte Elijah jedoch kaum. Bei der Saisoneröffnung des 1. FC Köln, eine Woche zuvor, hatte er bereits Gelegenheit, sich Unterschriften zu sichern und Erinnerungsfotos mit den Profis zu machen.

Selbst steht der Achtjährige beim ASC Loope in der F-Jugend auf dem Platz. „Auf dem Feld kann ich eigentlich alles richtig gut – nur ins Tor möchte ich nicht“, sagt er selbstbewusst. Sein Lieblingsverein ist natürlich der 1. FC Köln. Nachdem sein bisheriger Lieblingsspieler Said El Mala den Verein voraussichtlich verlassen wird, hat Elijah bereits einen neuen Favoriten gefunden: Reigan Heskey mit der Rückennummer 11.

Ob er sich noch einmal als Einlaufkind bewerben würde? Die Antwort kommt ohne Zögern: „Auf jeden Fall.“