Lina (6) aus Engelskirchen sitzt mit Schwester Marie und einer Freundin konzentriert am großen Tisch und kleidet mit Pinsel und Aquarellfarbe ihre Ballerina ein. Eigentlich hätte die Tänzerin ein pinkfarbenes Outfit bekommen sollen, doch das Knallrot gefällt der jungen Künstlerin für ihr Bild auch. „Kräftiges Pink mit Aquarellfarben zu erzeugen, ist eher schwierig“, erläutert Eva Schönefeld, die die Ferienaktion des Engelskirchener LVR-Industriemuseums/Rheinisches Landesmuseum für Industrie- und Sozialgeschichte leitet. Marie hat unterdessen eine gelbe Raupe und einen blauen Schmetterling auf das Papier gebannt.

Die Kinder sollen malen, was sie möchten, ausprobieren, wie Farben sich verändern Eva Schönefeld Kursleiterin

Sieben Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren sind am Standort Oelchenshammer zusammengekommen, um im Workshop „Mit Wasser malen“ gemeinsam kreativ zu sein. Der Oelchenshammer ist einer der letzten wasserbetriebenen Schmiedehämmer im Rheinland, doch als Motiv oder Inspiration wurde er an diesem Nachmittag nicht genutzt. Clara(7) aus Lindlar mag es, Blumen zu malen, am liebsten in Lavendelfarben. Doch heute hat sie sich entschieden, eine Tasse Kakao zu malen. Ihre Schwester Theresa (10) versucht sich in der Abstraktion, ihr Bruder Jan (9) zeichnet bunte Figuren.

Eva Schönefeld erläutert, dass sie keine Vorgaben gemacht habe: „Die Kinder sollen malen, was sie möchten; ausprobieren, wie Farben sich verändern, wenn mehr oder weniger Wasser zugegeben wird.“ Es geht darum, sich kreativ auszutoben, sich vielleicht gegenseitig zu inspirieren. Die Stille im Raum zeigt, dass die Kinder hochkonzentriert sind, noch sind alle mit ihren eigenen Motiven beschäftigt. „Der Austausch kommt schon noch“, versichert Schönefeld, die als Künstlerin schon lange Workshops für Kinder anbietet. Und zum Schluss dürfen dann alle ihre Werke mit nach Hause nehmen, um sich an diesen kreativen Nachmittag zu erinnern.

Ferienaktionen

Am kommenden Sonntag, 16. August, von 11 bis 18 Uhr steht beim Familientag „Kollege Computer“ die Arbeitswelt von morgen im Mittelpunkt. Schon heute ist der Computer in vielen Berufen das wichtigste Arbeitsgerät. Mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz könnten Computer in Zukunft möglicherweise noch andere Aufgaben übernehmen. An interaktiven Stationen können Kinder und Erwachsene im LVR-Industriemuseum Engelskirchen, Engels-Platz, spielerisch erkunden, was Algorithmen sind, wie Daten codiert und verschlüsselt werden und wie Künstliche Intelligenz funktioniert. Als besonderes Highlight können Besuchende gemeinsam mit der Zukunftsschmiede Hückeswagen kleine Roboter steuern und ihnen Aufgaben stellen.

Parallel lädt die Spürnasen-Rallye „Energie!“ dazu ein, Strom und Energie im Kraftwerk auf die Spur zu kommen. An den Stationen wird experimentiert, geforscht und gerätselt. Am Ende warten eine kleine Belohnung und eine Urkunde auf die erfolgreichen Detektivinnen und Detektive.