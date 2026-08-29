Mit der Partie von Aufsteiger TuS Lindlar II gegen den BSV Bielstein beginnt am morgigen Sonntag, 13 Uhr, die Saison in der Fußball-Kreisliga A. Ein Blick auf die Tabelle mit den Trainertipps zeigt, dass diese ganz klare Favoriten haben, wenn es um die ersten drei Plätze und den Aufstieg geht. Mit acht Nennungen steht Union Rösrath an erster Stelle der 16 Trainer.

„Es muss ja mal klappen“, sagt selbst Union-Trainer Sascha Brandenburg und sieht sein Team selbstbewusst auf dem Aufstiegsplatz. Nach einem Durchhänger in der vergangenen Saison schloss Rösrath die Meisterschaft auf Platz vier ab, hinter den beiden Aufsteigern VfR Wipperfürth und dem TuS Lindlar sowie dem Drittplatzierten TuS Homburg-Bröltal.

Das sind die Tipps der Trainer der Kreisliga-A-Teams. Copyright: Redaktion

Den Bröltalern mit ihrem neuen Trainer Mats Bollmann trauen sieben Kollegen die Meisterschaft zu. In der vergangenen Saison hatten die Bröltaler lange an der Tabellenspitze gestanden und am Ende trennte sie nur ein Punkt von Rang zwei.

Weiterhin stark eingeschätzt wird Aufsteiger Borussia Derschlag ebenso wie der FC Bensberg. Gabor Uhrmann, Trainer der Bensberg, glaubt dagegen nicht, dass seine Mannschaft mit den 14 Neuen und jungen Durchschnittsalter, sich gleich oben in der Tabelle festsetzt. Zudem werden der SV Altenberg und der VfR Marienhagen.

Dass die Trainer echte Experten sind, zeigte sich in der vergangenen Meisterschaftsrunde, als 14 der 16 Übungsleiter den VfR Wipperfürth auf Platz eins prognostizierten und es genau mit dieser Souveränität auch kam.