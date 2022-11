Wegen Blaualgen in der Lingese ist das Banden am DLGR-Haus ab sofort verboten.

Linge – Oberbergischer Kreis und Wupperverband haben für Teile der Lingesetalsperre in Marienheide ein Badeverbot ausgesprochen, nachdem in dem See im Rahmen der regelmäßigen Probenentnahme vermehrt Blaualgen entdeckt worden sind. Wegen der aktuellen Konzentration der Blaualgen werde gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes das Baden an der Badestelle DLRG-Haus verboten. Zudem sei das Baden an der Stelle Campingplatz nicht zu empfehlen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Kreis und Wupperverband.

Blaualgen könnten sich weiter ausbreiten

Wegen der derzeit hohen Temperaturen und starken Sonneneinstrahlung könnten sich die Blaualgen weiter in dem Stausee ausbreiten. Das wollen Kreisgesundheitsamt und Wupperverband beobachten. Um Besucher der Talsperre zu warnen, wurden Informationen an den Badestellen ausgehängt.

Anders als es der Name vermuten lässt, sind Blaualgen nicht Algen, sondern Bakterien, mit blau-grüner Färbung. Dass sie in Gewässern vorkommen, ist nicht ungewöhnlich, doch bei einer Massenentwicklung führen sie zu Problemen, heißt es in der Mitteilung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unfall in Gummersbach Anzeige Mann stürzt von E-Scooter

25-Jährige überfallen Anzeige In Morsbach lebender Mann wegen Vergewaltigung angeklagt

„Einzigartig“ Anzeige Sanitäter aus Marienheide erinnert sich an Treffen mit Unfallpatienten

Die meisten Arten seien für Menschen harmlos, einige können aber Giftstoffe bilden. Bei Menschen führe das etwa zu allergischen Reaktionen, Hautreizungen und Ohrenschmerzen, bei Verschlucken auch zu Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Besonders Kleinkinder und empfindliche Menschen sollten den Kontakt meiden. (ag)