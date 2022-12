Schornsteinbrand Marienheider Feuerwehr löscht Feuer in Pizzeria

Ein Kaminbrand legte am Freitagabend eine Pizzeria lahm.

Marienheide – Ein brennender Kamin einer Pizzeria an der Bahnhofstraße in der Ortsmitte Marienheides hat dem Abendgeschäft am Freitag ein plötzliches Ende gesetzt. Doch der Besitzer nahm es gelassen, denn außer Umsatzausfällen ist wohl kein größerer Schaden entstanden. Der Schornstein gehörte zum holzbefeuerten Pizza-Ofen des Schnellrestaurants.

Dabei war dieser Kaminbrand nach Einschätzung der Feuerwehr eher ungewöhnlich, denn der Schornstein spuckte nicht nur Feuer, sondern auch dicke Rußstücke, und das meterweit. Diese regneten sogar auf die Glasüberdachung einer Terrasse. Nachdem die um 18.12 Uhr alarmierte Feuerwehr eingetroffen war, räumte ein Trupp unter schwerem Atemschutz als erste Maßnahme den Steinofen. Nachdem das Brandgut abgelöscht und der Schornstein gekehrt worden waren, musste die Feuerwehr auf den zuständigen Schornsteinfeger warten. Bis dahin konnte ein Teil der 25 Einsatzkräfte aber bereits abrücken.

Ob der Ofen am selben Abend wieder in Betrieb gehen konnte, war nicht sicher. Der Besitzer der Gaststätte gab an, das betroffene Rohr wesentlich häufiger als vorgeschrieben reinigen zu lassen. Regelmäßiges Kehren ist eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Kaminbränden.