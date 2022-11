„Bedrückender“ Zustand CDU-Fraktion will Wiehler Politik digitalisieren

Wiehl – Die Wiehler CDU kritistiert mangelnde Fortschritte bei der Digitalisierung der örtlichen Stadtratsarbeit. Die Corona-Pandemie zeige deutlich, wie wichtig die Beschleunigung der Digitalisierung in allen Bereichen sei, teilt die Fraktion mit und fordert die Stadtverwaltung zu einem Sachstandsbericht auf.

Zu den Verbesserungsvorschlägen der Union zählen drahtlose Internetzugänge in den Sitzungsräumen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Die Wiehler CDU-Fraktion nutzt inzwischen selbstverständlich Videokonferenzen, stimmt sich auf digitalen Wegen ab und garantiert so internen Informationsfluss und inhaltliche Diskussion.“ Vizebürgermeister Sören Teichmann nennt es „bedrückend“, dass Ratsunterlagen noch ausgedruckt auf Papier und per Post verteilt werden.

Der sachkundige Bürger Eric Bredtmann ärgert sich: „Das aktuelle Ratsinformationssystem ist zu unverständlich und geradezu nutzerfeindlich. Die gesamte Homepage schreit nach dringender Reformierung.“ Und Fraktionsvorsitzende Larissa Gebser fordert „ein Konzept für elektronische Abstimmungen im Rat und in den Ausschüssen“, denn sie meint: „Digitale Abstimmungen im Rat und in den Fachausschüssen sind ein Gewinn für unsere kommunale Demokratie.“ (tie)