Christopher Pethe und Bastian Klees vom BSV Viktoria Bielstein sind am heutigen Freitag zu ihrer dritten Deutschlandtour mit dem Fahrrad aufgebrochen. In den kommenden acht Tagen wollen die beiden rund 700 Kilometer zurücklegen. Ziel ist das Haldenwanger Eck bei Oberstdorf, der südlichste Punkt Deutschlands.

Verabschiedet wurden die beiden Radfahrer am Firmensitz des Fahrradreifenherstellers Schwalbe in Reichshof-Wehnrath. Das Unternehmen unterstützt die Tour erneut mit Fahrradreifen und weiterem Zubehör.

Radeln für den guten Zweck

Die Fahrt ist Teil des Projekts „Radzipfel“. Pethe und Klees haben sich vorgenommen, alle vier geografischen Eckpunkte Deutschlands ausschließlich mit dem Fahrrad zu erreichen. Den nördlichsten Punkt auf Sylt und den östlichsten Punkt bei Görlitz haben sie bereits in den vergangenen Jahren angesteuert. Nach der aktuellen Tour fehlt nur noch der westlichste Punkt Deutschlands.

Mit der Radtour verfolgen die beiden nicht nur ein sportliches Ziel. Sie möchten zugleich Spenden für die Ursula-Barth-Stiftung sammeln, die Familien und Kinder unterstützt, die von schweren Erkrankungen oder Behinderungen betroffen sind. „Unsere Tour soll nicht nur uns selbst und die Menschen entlang der Strecke begeistern“, erklärte Bastian Klees. „Wir möchten die Aufmerksamkeit, die wir mit dem Projekt erzielen, auch dafür nutzen, Familien und Kindern zu helfen, die im Alltag vor ganz besonderen Herausforderungen stehen.“

Auch Christopher Pethe sieht in dem Projekt mehr als eine sportliche Herausforderung. „Wir möchten unterwegs zeigen, woher wir kommen, und das Oberbergische Land, die Stadt Wiehl sowie den BSV Bielstein über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus bekannt machen“, sagte er. „Gerade das ehrenamtliche Engagement, der Jugend- und Inklusionssport, die Unterstützung durch regionale Partner und der Einsatz für einen sozialen Zweck gehören für uns fest zu diesem Projekt.“

Die Route führt über Hachenburg, Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart, Ulm und Kempten bis nach Oberstdorf. Von dort aus geht es am letzten Tag weiter zum Haldenwanger Eck. Interessierte können die Tour auf der neuen Internetseite des Projekts sowie über die Social-Media-Kanäle von „Radzipfel“ verfolgen.