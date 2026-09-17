Der Weltkindertag am 20. September wird vielerorts gefeiert. Der erste Aufschlag fand am Donnerstag auf dem Wipperfürther Marktplatz statt – mit vielen Spiel- und Spaßangeboten und Informationen. Mit einem Stand vertreten waren unter anderem der Sportverein Wipperfürth, das Jugendzentrum, die Mittwochsfrauen/WippAsyl, die Ökumenische Initiative, die Kitas Dohrgauler Spatzen und Klaswipper sowie die Kreissparkasse Köln.

Im Lesezelt der Stadtbibliothek konnten Kinder selbst lesen oder sich vorlesen lassen. Zusätzlich gab es ein buntes Bühnenprogramm mit ganz viel Tanz und Gesang. Der Weltkindertag wurde ins Leben gerufen, um auf Kinderrechte aufmerksam zu machen – ein wichtiges Anliegen, dass das Jugendamt aufgriff. „Wir klären die Kinder an unserem Stand über ihre Rechte und Pflichten auf“, erklärte Claudia Bluhm, die Leiterin des Jugendamts. Die Kinder konnten außerdem einen Kinderrechteausweis ausfüllen und ihn , mit einem Portraitfoto versehen, mit nach Hause nehmen – damit Kinderrechte im Alltag nicht vergessen werden.

Auch in anderen Kommunen in Oberberg wird der Weltkindertag gefeiert. In Bergneustadt am heutigen Freitag von 15 bis 18 Uhr auf dem Hackenberg, am Sonntag, 20. September, folgen Feste im Lindlarer Freizeitpark und im Wiehler Wiehlpark (jeweils von 11 bis 17 Uhr). Gummersbach lädt am Samstag, 26. September, von 11 bis 17.30 Uhr in der Fußgängerzone zum Weltkindertag ein.