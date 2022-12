Bergisch Gladbach – Im Bensberger Amtsgericht ist es am Rande eines Körperverletzungsprozesses zu einem gewalttätigen Zwischenfall auf dem Gerichtsflur gekommen, bei dem ein Zeuge auf den Täter losging. Der Leiter der Justiz-Wachtmeisterei konnte den Angreifer aber in kürzester Zeit ruhigstellen, wie Amtsgerichtsdirektorin Johanna Saul-Krickeberg am Freitag auf Anfrage weiter berichtete.

Nach Angaben der seit Freitag wegen einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befindlichen Gerichtsdirektorin ereignete sich der Zwischenfall während einer Verhandlung bei Strafrichter Reinhard Bohn. Als der Angeklagte und sein Verteidiger Dr. Karl-Christoph Bode in einer Pause den Saal verließen, um sich zu beraten, habe der auf dem Flur wartende Zeuge sich bereits die Ärmel hochgekrempelt und den Angeklagten angebrüllt.

Chef der Wachtmeister stoppt den Angreifer

Der Anwalt und sein Mandant gingen weiter, ohne den Mann zu beachten; als sie zurückkamen, setzte das im ganzen Haus zu hörende Gebrüll erneut ein und mündete in einem Angriff, den der durch den Lärm aufmerksam gewordene Chef der Wachtmeisterei aber sehr schnell dadurch beendete, dass er den Angreifer gegen eine Tür drückte. Der Ordnungshüter sei dabei unverletzt geblieben.

Die Amtsgerichtsdirektorin zeigte sich erleichtert über die Wachsamkeit und das gute Training der Wachtmeister. Auch Strafverteidiger Bode bestätigte auf Anfrage einen Zwischenfall. Den Angriff selbst habe er aber nicht gesehen, weil er bereits in den Gerichtssaal vorgegangen sei, um den Richter über die Unruhe zu informieren.

Gerichtsflure werden videoüberwacht

Den Angreifer von Mittwoch erwartet nun selbst ein Strafverfahren. Von der Attacke dürfte eine Videoaufzeichnung existieren, da die Gerichtsflure von Kemeras überwacht werden.

Das Opfer des Angreifers, der 35-jährige Angeklagte, wurde am Mittwoch wegen seiner früheren Körperverletzung gegen den Täter vom Gerichtsflur zu einem Jahr Haft verurteilt - ohne Bewährung.