Die „4Starters – Die BerufeMesse“ zählt heute zu den größten Berufsorientierungsmessen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Seit 2014 wird sie von der Unternehmer-Initiative Rhein-Berg e.V. (UIRB) organisiert und führt die 1997 von der Stadt Overath gegründete Ausbildungsbörse erfolgreich weiter, teilt die Stadt Overath auf ihrer Website mit. Sie findet im Cyriax Schulzentrum in Overath am Mittwoch, 12. September, von 10 bis 14 Uhr statt.

Die Sicherung von Fachkräften gehöre zu den größten Herausforderungen der regionalen Wirtschaft. Die 4Starters bringe Unternehmen mit Schülern und deren Eltern frühzeitig ins Gespräch und biete eine ideale Plattform, um sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb und moderner Arbeitgeber zu präsentieren.

Viele Besucher erwartet

Mit rund 80 Ausstellern, 2500 Besuchern und 67 eingeladenen Schulen aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern biete die Messe eine hohe Reichweite für Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleistung, Gesundheitswesen und öffentlichen Institutionen.

Ein besonderes Merkmal der 4Starters ist laut Mitteilung ihr Festivalcharakter. Mit DJ, Foodtrucks und zahlreichen Mitmachaktionen werde Berufsorientierung zum Erlebnis. Unternehmen, die ihre Berufe aktiv erlebbar machten, blieben jungen Menschen nachhaltig in Erinnerung und kämen leichter mit potenziellen Auszubildenden ins Gespräch.

Veranstaltungs-App für die Messe

Als Aussteller profitierten Unternehmen von der großen Zahl der Besucher und der eingeladenen Schulen aus der Region, einer modernen, webbasierten Veranstaltungs-App mit Unternehmensprofil und direkter Verlinkung zur Karriere- oder Ausbildungsseite, einer Präsentation auf der Messe-Website, in der App und auf den Social-Media-Kanälen der 4Starters und von Werbemöglichkeiten vor und während der Messe. Und nicht zuletzt von einer modernen Veranstaltung mit Festivalcharakter und hoher Aufenthaltsqualität.

Unternehmen, die außerdem an ihrem Stand eine Mitmachaktion anbieten, erhielten einen zusätzlichen Rabatt auf die Standgebühr. Das Angebot gelte auch für bereits angemeldete Aussteller. Mitglieder der UIRB und von OVplus profitierten zusätzlich von einem Mitgliederrabatt von 20 Prozent.

Je mehr, desto besser

Je vielfältiger die vertretenen Branchen und Berufe seien, desto besser könnten junge Menschen die beruflichen Möglichkeiten in der Region kennenlernen und Unternehmen frühzeitig Kontakte zu ihren zukünftigen Auszubildenden knüpfen.

Interessierte Unternehmen können die UIRB-Vorsitzende Marlene Weiner telefonisch unter (02262) 99 97 01 und (0151) 15 01 66 55 oder per E-Mail an weiner@uirb.club kontaktieren. Weitere Infos und ein Anmeldeformular gibt es auf der städtischen und der UIRB-Website.

www.overath.de/aktuelles/neues-aus-overath/2026/august-2026/kw-32/aussteller-fuer-die-ausbildungsmesse-4starters-die-berufemesse-gesucht/

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