Leichlingen – Tanzurkunden an der Wand, Waldbilder im Hintergrund, aber auch die eine oder andere Krawatte war zu sehen: Die CDU in Leichlingen hat am Sonntagvormittag zum Neujahrsempfang geladen – alles online per Zoom.

Normalerweise hätte man jetzt angestoßen, merkte ein Mitglied an oder hätte in Zweiergrüppchen Smalltalk gehalten. Das war alles nicht mehr möglich. Dafür konnten sich die Teilnehmenden die Anfahrt ersparen – was bei zehn bis 20 Zentimeter Schnee am Sonntagmorgen womöglich zum Problem geworden wäre.

CDU-Chef Maurice Winter führte durch die Veranstaltung: „Es war uns wichtig, diese Tradition des Neujahrsempfangs zu bewahren.“ NRW-Innenminister Herbert Reul, Bundestagsabgeordneter Hermann-Josef Tebroke, der CDU-Vize-Fraktionschef im Bundestag, Andreas Jung, NRW-Landtagsabgeordneter Rainer Deppe und Landrat Stephan Santelmann waren virtuell zu Gast. Auch gab es mit Lothar Esser von der FDP Besuch von anderen Parteien. Stadtkämmerer Thomas Knabbe und der (nur noch wenige Tage amtierende) Leiter der Musikschule Andreas Genschel waren auch unter den 37 Teilnehmenden.

Genschel verabschiedete sich nochmals und nutzte die Gelegenheit, für die Zukunft der Musikschule um Unterstützung zu werben. Sie müsse von einem „Nice to have“ zum „Must have“ werden. Eingespielte Videos von Tanzauftritten unterstrichen diesen Anspruch.

Wahlergebnis unterstrichen

Maurice Winter gab sich zufrieden beim Blick zurück auf das Kommunalwahljahr. Er hatte sich zwar dem amtierenden Bürgermeister Frank Steffes ganz knapp geschlagen geben müssen. Winter hob aber kreative Aktionen des Wahlkampfs wie „#Anpacken“ und das Ergebnis der Wahl hervor: „Wir haben es geschafft, wieder stärkste Kraft im Stadtrat zu werden.“

„Wurde auch langsam Zeit“, befand Innenminister Herbert Reul und mahnte, bei der Musikschule nicht den Faden reißen zu lassen: „Die Musikschule, das war unser Kind“, befand Reul.

Weitere Themen fanden sich auf bundespolitischer Ebene: Hermann-Josef Tebroke und Andreas Jung warben für eine solide Haushaltspolitik in Deutschland, trotz und gerade in Krisenzeiten wie zurzeit und dafür, deutlicher als bislang den Blick auf „die Zeit danach“ zu richten.