Rhein-Berg – Rund 320 Feuerwehrleute sind kreisweit seit Sonntag zu 86 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Das hat Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden am Montagabend auf Anfrage mitgeteilt. In den meisten Fällen hätten umgestürzte Bäume beseitigt werden müssen, zwei Autos aus dem Graben sowie im Nordkreis ein abrutschendes Streufahrzeug zurück auf die Straße geholt werden müssen. Glücklicherweise sei dabei nirgendwo jemand verletzt worden, so der Kreisbrandmeister.

Zahl der Einsätze ließ am Montag nach

Am Montag ließ die Zahl der Einsätze laut Kriesbrandmeister Weiden allmählich nach, auch wenn weiterhin einzelne umgestürzte Bäume oder abgebrochene dicke Äste gemeldet wurden.

Nach heftigem Schneefall in der Nacht zu Sonntag war die Bahnstrecke der Regionalbahn 25 zwischen Overath und Rösrath seit dem frühen Sonntagmorgen unterbrochen. die Züge aus Lüdenscheid enden laut Deutsche Bahn in Overath, die Züge aus Köln bin Rösrath. Zugreisende werden gebeten auf die Lautsprecherdurchsagen im Zug bzw. auf den Bahnsteigen zu achten.

Gegen Mittag meldete die Bahn eine weitere Unterbrechung der Regionalbahnlinie im oberbergischen Marienheide. Dort waren ebenfalls Bäume unter der Schneelast auf die Gleise gestürzt.

Straßen in Bergisch Gladbach gesperrt

Mehrere Straßen sind in den Morgenstunden in Bergisch Gladbach gesperrt worden, weil Bäume, der Schneelast nicht mehr standhalten konnten und auf Fahrbahnen sowie Gehwege stürzten. "Dabei wurden zum Teil auch geparkte Fahrzeuge und Stromleitungen beschädigt", so Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand.

Vor allem die Dombach-Sander-Straße, die Kürtener Straße zwischen Gladabcher Stadtmitte und Herrenstrunden sowie die Straße Juck zwischen Herkenrath und Immekeppel waren länger gesperrt. In kurzer Zeit waren laut Feuerwehr Bergisch Gladbach Schneehöhen von bis zu 25 Zentimeter gemessen worden. Die Feuerwehr setzte größtenteils Kettensägen ein, um die Gefahrenstellen zu beseitigen. Am Mittag waren laut Feuerwehr alle Straßen wieder passierbar.

18 Einsätze für Feuerwehr allein in der Kreisstadt

Zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach zu 18 Einsatzstellen gerufen. Im Einsatz waren die beiden hauptamtlich besetzten Feuerwachen 1 (Paffrather Straße) und 2 (Bensberg) sowie die ehrenamtlichen Einheiten Bensberg, Refrath und Schildgen.

Als am Sonntagmorgen im Bergischen die Rollladen hochgezogen wurden, machten viele große Augen. Es hatte geschneit. Und diesmal nicht nur ein paar Flocken. Bis in die Niederungen des Bergischen Landes war alles schneebedeckt, selbst Richtung Köln war es weiß geworden. In den Höhendörfern hatten die Menschen durchaus Schwierigkeiten, mit dem Auto durchzukommen.

Am Heiligenhauser Berg in Overath war es am frühen Morgen besonders rutschig. Später hörte „Frau Holle“ mit ihrer Arbeit auf, der Schnee ging in leichten Regen über. Bei Plustemperaturen müssen Spaziergänger schon am Nachmittag oft durch Matsch und Pfützen. In Kürten-Dürscheid herrschte am Rodelhang nahe Steeg reger Betrieb. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit zu einer Schlittenpartie.