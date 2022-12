Bergheim – Bergheimer Grundschulen zeigen Flagge. Insgesamt sieben Schulen im Bergheimer Stadtgebiet haben sich an der Aktion „Kein Ort für Rassismus“ beteiligt und Banner mit dem entsprechenden Schriftzug an ihren Schulen aufgehängt.



Die Aktion war am runden Tisch gegen Rassismus entstanden, der sich im Rhein-Erft-Kreis 2020 gegründet hatte. Für 7,77 Euro kann sich jeder, ob Privatperson, Firma oder Institution, eine solche Flagge kaufen. Finanziert wird das Projekt über Crowdfunding, 7000 Euro brauchen die Initiatoren um den Bergheimer David Sieveking bis Mitte des Monats, damit es weiterlaufen kann.



Diese Taube hängt an der Bergheimer Astrid-Lindgren-Schule. Copyright: Astrid-Lindgren-Schule Bergheim

Christa Kaperlat-Fuß, Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Bergheim, hatte eine solche Fahne in den Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie mitgebracht, um die Aktion vorzustellen. Wie Sozialdezernent und Kämmerer Matthias Esser in der Sitzung erklärte, werde auch die Stadt Bergheim eine solche Flagge kaufen und sich gegen Rassismus positionieren.



„Es ist ungeheuer wichtig, Flagge zu zeigen. Wir wollen den Kinder vermitteln, dass die Schule kein Ort für Rassismus und Krieg untereinander ist“, sagt Kaperlat-Fuß am Mittwochabend im Quadrath-Ichendorfer Bürgerhaus dem Ausschuss. Damit hätten die Schulen auch in diesen Zeiten, in denen angesichts des Krieges in der Ukraine Sprachlosigkeit und Hilflosigkeit herrsche, ihre Sprache gefunden.