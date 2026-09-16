Auf der L276 in Bergheim-Kenten ist es am Dienstagnachmittag (15. September) kurz vor 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der Fahrer eines Personenwagens verletzt. Der Sprecher der Feuerwehr Bergheim, Thomas Junggeburth, erklärte, dass der Fahrer nach der Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Unfallursache ist noch unklar. Wie die Polizei erklärte, sei der Pkw-Fahrer aus völlig unerklärlichen Gründen ungebremst auf einen auf dem Seitenstreifen stehenden und mit Pkw beladenen Sattelschlepper aufgefahren. Hinweise beim Fahrer auf den Konsum von Drogen oder Alkohol gebe es nicht. Auch eine tiefstehende Sonne konnte als Unfallursache ausgeschlossen werden. Der Sattelzug war auf dem Seitenstreifen der L276 aufgrund einer Panne liegengeblieben. Zum Zeitpunkt des Aufpralls war der Lkw-Fahrer jedoch nicht in der Fahrerkabine.

Unfall in Bergheim: Achse aus Pkw gerissen

Der Aufprall muss allerdings heftig gewesen sein. „Durch die Wucht wurde die komplette Vorderachse aus dem Pkw gerissen“, erklärte Junggeburth. Der Unfall ereignete sich quasi in Sichtweite der Bergheimer Feuerwache. „Wir waren genau eine Minute nach der Alarmierung am Einsatzort“, berichtete Junggeburth. Der verletzte Fahrer hatte da bereits sein Fahrzeug verlassen.

Unter der Leitung von Einsatzleiter Thomas Summer habe die Feuerwehr zunächst den Rettungsdienst unterstützt. Die Feuerwehrleute halfen auch der Polizei bei der Sicherung der Unfallstelle und stellten darüber hinaus den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Die L276 musste im Unfallbereich für die Versorgung des Verletzten und für die Unfallaufnahme der Polizei für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Der Pkw und der Sattelschlepper mussten abgeschleppt werden. Gegen 17 Uhr konnte die Polizei die Sperrung der L276 wieder aufheben.