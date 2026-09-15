Brühl hat einen neuen Ersten Beigeordneten: Frederik Jansen wurde in der Ratssitzung am Montag (14. September) mit 33 Stimmen in geheimer Abstimmung für die kommenden acht Jahre in das Amt gewählt. Die bei der Kölner Bezirksregierung tätige Brühlerin Susanne Pauk erhielt als zweite Bewerberin 15 Stimmen. Für sie hatten sich insbesondere die Grünen starkgemacht.

Damit tritt Jasen die Nachfolge von Andreas Brandt an, der sich vor wenigen Wochen in den Ruhestand verabschiedet hat. Der 48-Jährige lebt in Brühl. Er ist verheiratet und Vater eines Kindes. Aufgewachsen ist er in Leverkusen. Dem Jura-Studium in Köln und Bonn schloss sich eine Tätigkeit als Richter am Sozialgericht Heilbronn an, ehe er einen Posten beim Bundesjustizministerium in Berlin antrat. Dem Wechsel ins heutige Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend folgte schließlich 2020 der Gang zum Dienstsitz in Bonn und damit die Rückkehr ins Rheinland.

Neubau der Feuerwache kein Prestigeobjekt, sondern dringend nötig

Jansen gehört der CDU an. Sein oberstes Ziel sei es jedoch, losgelöst von Parteiinteressen, den Bürgerinnen und Bürgern Brühls zu dienen, wie er betont. Als Erster Beigeordneter hat er unter anderem die Geschicke der Feuerwehr im Blick. Zum kontrovers diskutierten Bau der neuen Feuer- und Rettungswache hat er eine klare Meinung: „Dieser Bau ist kein Prestigeobjekt, sondern ein notwendiger Beitrag zur Sicherung der kritischen Infrastruktur, einsatztauglicher Abläufe und guter Arbeitsbedingungen für die Feuerwehrleute.“

Der Herausforderungen, für die die angespannte Haushaltssituation in Brühl verantwortlich ist, sei er sich sehr bewusst. „Es muss gelingen, alle Pflichtaufgaben zu erfüllen, ohne zu sehr bei Kunst und Kultur den Rotstift anzusetzen. Denn Kunst und Kultur zeichnen Brühl in ganz besonderem Maße aus.“

Das von Jansen künftig geleitete Dezernat III umfasst die Bereiche Justitiariat und Zentrale Vergabe, Sicherheit und Ordnung, Bürger- und Standesamt, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Kultur und Tourismus einschließlich Stadtbibliothek, Stadtarchiv und Kunst- und Musikschule. Der Amtsantritt ist laut Stadt für den 1. November vorgesehen.

Bürgermeister Dr. Marc Prokop (CDU) gratulierte Jansen: „Er kennt die Arbeit an der Schnittstelle von Verwaltung, Recht und Politik aus unterschiedlichen Perspektiven und bringt umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung anspruchsvoller Aufgaben mit.“