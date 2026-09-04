Live-Musik in 14 Lokalen verspricht das 6. Brühler Kneipenfestival am Samstagabend, 26. September. Losgehen soll es um 20 Uhr. Die Dudelsackspielerin Donatella Bagpiper hat eine besondere Rolle: Sie wird als Walking Act durch Brühl wandern und später ihr Finale im Restaurant Schahi geben.

Dies und viele weitere Informationen zum Programm stellten die Veranstalter in der Gaststätte Backhausen vor. Mascha Kormannshaus und Michael Harenberg von der Fun Concept GmbH und Radio Erft Moderator Christian Philipp, gemeinsam mit den Sponsoren Sabine Fußhöller-Kleinert von der REVG und Martin Lösch von den Stadtwerken Brühl waren dabei.

Brühl: Abwechslungsreicher Mix von Live-Musik

In der Gaststätte Backhausen wird auch Musik zu hören sein. Dort erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Mix aus Live-Musik der Band Jam Gang und Karaoke mit „Nina Anders“. Auf ein tolles Fest mit starker Musik und Party in den gastronomischen Betrieben freute sich Radio-Erft Moderator Philipp. Er ist sich sicher: „Wir werden einen fantastischen Abend erleben.“ Ob Rock, Blues, Irish Folk, kölsche Musik, Singer-Songwriter oder DJ-Sounds – jede Location setze ihre eigenen musikalischen Schwerpunkte und sorge für eine ganz besondere Atmosphäre, sagte Michael Harenberg.

Wieder zeige sich die enge Verbindung zur regionalen Musikszene, viele der auftretenden Künstlerinnen, Künstler und Bands gehörten dem Brühler Musikerstammtisch „Brühl Rockt“ an und prägten seit Jahren das musikalische Leben der Stadt. „Brühl Rockt“-Sprecherin Michaela Ansey ließ sich zum Pressegespräch diesmal entschuldigen. Die Sängerin habe einen Interviewtermin zur Vorstellung des ersten Albums ihrer Band „Die Enterbten“ hieß es. Auch ihre Neo-Punkband wird zu hören sein, zusammen mit „SiZZie Blooze“ im Bistro Hollywood.

Die Brühler Rockbands „Kickass Bastards“ und „Crafted“ spielen in der Gaststätte Nebenan, die „Band vom Herrn Wolf“ und „Mak's Trio“ sind in der Speisegaststätte „Zum Stadion“ zu hören. Im Status Quodt treffen Folk von „Celtic Fire“ und die Liedermacherin „Lilli Kribben“ aufeinander, während „Double Down“ in Em Höttche klassischen Rock präsentieren.

Traditionell lädt die Location „Zur ewigen Lampe“ zum kölschen Abend ein. Kölsche Tön wird DJ Marcel auch im Markt 20 auflegen. In der WhyNot!-Weinecke wird Ronja Luka Gitarre spielen. Im Gregors wird „Covernaut“ Rock- und Popklassiker der 80er zelebrieren, während in der Gaststätte „Zur Rheinau“ die Bands „Bömmelöms“ und „X-Pression“ Stimmung machen. Auch das „5 Sterne Oslo“ bereitet ein spannendes musikalisches Programm vor.

Alle Konzerte könnenkostenlos besucht werden

Das Kneipenfestival kommt dank der Sponsoren ohne Eintrittsgeld aus. 5000 Menschen werden in der Innenstadt erwartet. Die REVG-Sprecherin Fußhöller-Kleinert empfiehlt zur Anreise von außerhalb die Nutzung der Schnellbuslinien SB 91 und SB 92/93. Innerhalb Brühls stünden die Mobic-Räder zur Ausleihe zur Verfügung, um auch weiter entfernte Auftrittsorte zu erreichen. Die REVG verspricht die kostenlose Benutzung einer Fotobox für Erinnerungsfotos und Verlosungen am Glücksrad. Die Stadtwerke verlosen in der Aktion „Nit schwade - lade“ Elektromobil-Ladekarten im Wert von 100 Euro. Teilnehmen kann, wer ein Bild mit dem Mobiltelefon an fünf „Ladestationen“ hochlädt. Das ganze Programm des Festivals gibt es online.