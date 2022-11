Die Deutsche Glasfaser verlegt Kabel in Erftstadt Friesheim, auch in Erp wird das schnelle Netz ausgebaut.

Erftstadt – Das Glasfasernetz in Friesheim und Erp wird vollständig ausgebaut. Die notwendige Nachfragebündelung war erfolgreich und die noch fehlenden Verträge sind unterzeichnet. Die erforderliche Quote wurde damit erreicht. „Wir freuen uns, dass wir das im zweiten Versuch gesteckte Ziel erreicht haben und nun in die Bauplanung gehen können“, sagte die zuständige Projektleiterin der Deutschen Glasfaser Serpil Durmaz.

Auch Bürgermeisterin Carolin Weitzel zeigt sich über den jetzt vollständigen Ausbau des Glasfasernetzes erfreut. „Es ist ein Erfolg für Friesheim und Erp, dass wir den Teilausbau verhindern konnten. Mein besonderer Dank gilt sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Ortsbürgermeisterin von Erp, Cornelia Hütten, sowie Ortsbürgermeister Stephan Daniel Bremer aus Friesheim, die sich persönlich sehr für den vollständigen Ausbau des Glasfasernetzes in ihren beiden Ortsteilen stark gemacht haben“, sagt Weitzel.

Bürgerinnen und Bürger werden informiert

Die Deutsche Glasfaser bietet am Samstag in Erp in der Zeit von 9 bis 16 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche Laurentiusstraße/Ecke Luxemburger Straße letztmalig die Chance, einen Vertrag für einen kostenlosen Glasfaseranschluss abzuschließen. Danach sollen die Arbeiten beginnen.

In Friesheim und in Erp kann die Planungsphase für den weiteren Ausbau nach den Worten von Serpil Durmaz zügig gestaltet werden. Die Point of Presence, also die Hauptverteilstationen des Netzes, stünden bereit. Anschließend beginne der Tiefbau und die Verlegung der Glasfasern in die Häuser. Die Bürgerinnen und Bürger werden über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, um Details zu den Hausanschlüssen zu klären.

Informationen erhalten die Kunden auch auf den entsprechenden Gebietsseiten der Deutschen Glasfaser im Internet. Zudem ist ein Online-Bauinformationsabend geplant. Der Termin wird noch bekanntgegeben. Außerdem beantwortet die kostenlose Bau-Hotline Fragen zum Ausbauprojekt unter 02861/890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Für allgemeine Fragen rund um den Glasfaserausbau im Stadtgebiet steht auch Achim Ole Leger von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus unter 02235/409 308 zur Verfügung.