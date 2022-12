Brandstiftung in Elsdorf Unbekannte zünden Mülltonnen an Schule und in Wohngebiet an

An der Elsdorfer Gesamtschule brannte es am Dienstag.

Elsdorf – Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen, 7. Dezember, etwa 4.20 Uhr mehrere Mülltonnen auf dem Gelände der Elsdorfer Gesamtschule angezündet.



Die Stadtverwaltung Elsdorf sucht nun nach Zeugen. Jeder, der etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich im Rathaus unter 02274/709100 oder per E-Mail, buergerbuero@elsdorf.de, melden. Die Stadt hat für Hinweise, die zu den Tätern führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

Elsdorf: Mülltonnen brannten auch in Wohngebiet

Laut Verwaltung sollen die Mülltonnen unter ein Vordach am Seiteneingang geschoben und in Brand gesteckt worden sein. Der Brand habe erhebliche Schäden verursacht, so die Stadt. Auf den Schulbetrieb hat der Vorfall aber keine Auswirkungen.



Die Täter versuchten außerdem, weitere Mülltonnen anzuzünden. Diese schoben sie ans neue Oberstufengebäude und an die Stadtbibliothek. Es sei ihnen aber nicht gelungen, ein Feuer zu entfachen. Weitere zwei Mülltonnen brannten kurz danach vor einer Grundstücksmauer am Birkenweg - "glücklicherweise von Häusern ein Stück entfernt", schreibt die Stadt.

„Für ein solches Verhalten fehlen mir einfach nur die Worte. Für Brandstifter, die Menschen und fremdes Eigentum in Gefahr bringen, ist kein Platz in unserer Stadt. Ich hoffe, dass wir durch sachdienliche Hinweise den oder die Straftäter ergreifen und zur Verantwortung ziehen können“, kommentiert Bürgermeister Andreas Heller.