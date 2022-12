Erftstadt – Mit einer klaren Mehrheit im Stadtrat wurde Dirk Schulz zum künftigen Baudezernenten gewählt. Schulz erhielt in geheimer Abstimmung gleich beim ersten Wahldurchgang 32 Stimmen. Für die amtierende Technische Beigeordnete Monika Hallstein votierten elf Stadtverordnete. Ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme. Vor dem Urnengang hatten CDU, Grüne, FDP und Freie Wählergemeinschaft Wahlempfehlungen für Schulz ausgesprochen. SPD, die Ratsfraktion Aufbruch ’22 sowie die Linke hatten eine Wiederwahl Hallsteins empfohlen.

Schulz, der wie Hallstein kein Parteibuch besitzt, dankte seiner Vorgängerin für ihre Leistungen, sagte aber auch: „Ich hoffe, dass wir in Erftstadt noch deutlich weiterkommen, was den technischen Bereich betrifft.“ Schulz wird sein Amt im Mai antreten.



So äußert sich Monika Hallstein zu ihrer Zukunft

Bürgermeisterin Carolin Weitzel (CDU) dankte Hallstein für die Zusammenarbeit und wünschte viel Erfolg für die Zukunft. Dem künftigen Beigeordneten überreichte sie Blumen und wünschte ihm Ausdauer, Erfolg und das notwendige Quäntchen Glück. „Ich sage Dank für die großartige Chance, dass ich hier in Erftstadt so viel bewegen konnte“, betonte Hallstein und schloss in ihren Dank insbesondere die ein, die mit ihr im Rat „durch Dick und Dünn gegangen sind“. Sie überlasse ihrem Amtsnachfolger im Dezernat ein „hoch qualifiziertes und hochmotiviertes Team“. Erftstadt könne sich glücklich schätzen, so viele engagierte Bürger zu haben.

Was ihre eigene berufliche Zukunft betrifft, zeigte Hallstein sich sehr zuversichtlich: „Ich freue mich auf das, was vor mir liegt.“ Auf Nachfrage teilte sie dieser Zeitung mit, dass ihr künftiger inhaltlicher Schwerpunkt sich um die Themen Klimawandel, Anpassung und Klimaschutz drehen werde. Hallstein (54), die Städtebau und Architektur studiert hat, erwähnt in dem Zusammenhang, dass es in Erftstadt erfolgreich gelungen sei, ein Klimaschutzmanagement bei der Stadtverwaltung anzusiedeln.

Dirk Schulz schloss Studium als Jahrgangsbester ab

Kritisch äußerte sich SPD-Fraktionschef Axel Busch, was die parteipolitische Besetzung des Verwaltungsvorstands betreffe. Es sei demokratische Tradition, dass auch die stärkste Oppositionspartei eine Stimme in der Verwaltungsspitze habe. Dass dieses Prinzip nun durchbrochen werde, sei bedauerlich.

Der 55-jährige Diplom-Ingenieur Dirk Schulz hat seine berufliche Laufbahn in Erftstadt begonnen. Bei der Stadt absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Bauzeichner, bevor er im Anschluss an den Grundwehrdienst ein Studium im Bauingenieurwesen (Fachrichtung Verkehrswesen) in Wuppertal aufnahm. Das Studium schloss er mit Auszeichnung als Jahrgangsbester ab. Lange führte er eine Ingenieurgesellschaft, ehe er als Leiter der Stabstelle Infrastrukturentwicklung zum Regionalverkehr Köln wechselte.

Seit 2021 ist Schulz Amtsleiter für Straßen, Grünflächen und Friedhöfe in Erftstadt. Beigeordnete leiten ein Dezernat, das mehrere Fachämter umfasst. Sie sind neben der Bürgermeisterin Mitglieder des Verwaltungsvorstandes. Die Gemeindeordnung legt fest, dass sie für eine Amtszeit von acht Jahren durch den Stadtrat gewählt werden. Zum Technischen Dezernat gehören das Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung, das für Straßen, Grünflächen und Friedhöfe sowie der Eigenbetrieb Immobilien.