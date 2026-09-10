Im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens bitten die Staatsanwaltschaft Koblenz und die Polizei Mayen um Hilfe, da es bei der Herkunft des Täters einen Bezug zum Raum Köln und Frechen geben könnte. Es ist eine Belohnung von 7500 Euro ausgesetzt.

Das Kind befand sich laut Polizei am 21. Juni 2025 auf einer Geburtstagsfeier auf dem Sportplatz in Oberdürenbach in Rheinland-Pfalz. Als sie den Platz gegen 17.30 Uhr für kurze Zeit verließ, traf sie auf dem Feldweg neben dem Sportplatz auf den bislang unbekannten Beschuldigten. Dieser habe sie aufgefordert, ihm zu folgen und hätte sich mit ihm zu einem nahegelegenen Unterstand für Pferde begeben.

Fahndung veröffentlicht: Siebenjährige beschreibt Angreifer

„Dort zwang er das Kind sexuelle Handlungen zu dulden und bedrohte es, um seine Forderungen durchzusetzen“, heißt es in dem Fahndungsaufruf der Polizei. Nach dem sexuellen Übergriff habe der Täter sich in unbekannte Richtung entfernt. Es sei wahrscheinlich, dass der Beschuldigte die Tat auch auf Video aufgenommen habe.

Die vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte Täterbeschreibung durch die Siebenjährige lautet: 30 bis 35 Jahre alt, normales Deutsch sprechend, 170 bis 180 Zentimeter groß, normale Figur, dunkle Haare, Schnauzbart sowie mit einem schwarzen Shirt und einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet.

Zeugen sprachen mit einem Tatverdächtigen

Laut BKA ist rund um die Tatzeit und den Ort einigen Zeugen ein Jogger oder Wanderer aufgefallen, auf den die Beschreibung passt. Gegenüber ihnen hätte er angegeben, aus Köln beziehungsweise Frechen zu kommen, einmal eine Freundin in Ahrweiler gehabt zu haben, gelernter KfZ-Mechatroniker zu sein und sich für Motorsport zu interessieren.

Das Luftbild zeigt eine Nahaufname des Kartenausschnitts vom Tatort. Copyright: Bundeskriminalamt

Die Zeugen haben noch folgende Angaben zu dem Mann: Hochdeutsch sprechend, gepflegtes Erscheinungsbild, sehr athletische Figur, ein eng anliegendes Sportshirt mit weißen Nike-Symbol, eine Base-Cap (verkehrt herum getragen), einen Trinkrucksack mit zwei Trinkschläuchen, die über die Schulter hingen, sowie eine dunkle Bauchtasche.

Frechen: Wer kennt einen Mann, auf den die Beschreibung zutrifft?

Das BKA ergänzt, dass zeitgleich das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring stattgefunden habe. Die Beamten fragen nun, wer Beobachtungen gemacht hat, wem ortsfremde Kennzeichen auf den umliegenden Parkplätzen aufgefallen sind sowie wer Fotos von der Umgebung und Landschaft vom Tattag zur Verfügung stellen kann. Dabei gehe es nicht nur um verdächtige Beobachtungen, sondern auch um weitere potenzielle Zeugen oder allgemeine Hinweise.

Zudem fragen sie: Kennen Sie eine männliche Person aus dem Großraum Köln/Frechen inklusive umliegender Städte und Landkreise, auf die die Beschreibung des Joggers/Wanderers zutrifft? Hinweise nimmt die Dienststelle der Kriminalinspektion Mayen unter 02651/8010 oder per BKA-Internetseite, www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung97, entgegen.