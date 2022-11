Rhein-Erft-Kreis – Ab dem heutigen Freitag, 9. Juli, gilt für den Rhein-Erft-Kreis die Inzidenzstufe 0. Die ist mit vielen Lockerungen verbunden. Beteiligte äußern aber nicht nur Freude, sondern warnen.

Georg Frey, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), freut sich darüber, dass die Registrierungspflicht beim Restaurantbesuch entfällt. „In vielen Betrieben ist die personelle Situation angespannt. Da ist man für jede Erleichterung dankbar“, sagt er.



Zwar hätten die meisten Gastronomen die lange Zwangspause genutzt, um digitale Registrierungsmöglichkeiten an- und die Zettelwirtschaft weitgehend abzuschaffen, doch zusätzliche Arbeit sei geblieben. „Nicht jeder hat ein Smartphone und je nach Art der eingesetzten App musste doch vom Personal nachgehalten werden, welcher Gast an welchem Tisch sitzt.“ Im eigenen Restaurant will Frey die Registrierung auf freiwilliger Basis zunächst beibehalten. Viele Gäste begrüßten dies, betont er. Zudem gelte es, alles dafür zu tun, dass nicht bald wieder ein Lockdown nötig sei.

Erftstadt: Chefarzt warnt vor übereilten Lockerungen

Chefarzt Dr. Hubert Titz vom Erftstädter Marien-Hospital warnt vor übereilten Lockerungen. „Wir wissen noch zu wenig über die Delta-Variante und sollten deshalb sehr vorsichtig und behutsam vorgehen. Wichtig ist eine engmaschige Überwachung. Die Kombination zwischen den Lockerungsmaßnahmen und der Verbreitung der mutierten Variante ist nicht ungefährlich und sollte nicht unterschätzt werden. Am Wichtigsten ist jetzt »impfen, impfen, impfen«.“

Just Fit in Frechen: Regionalleiter hätte sich mehr Vorsicht gewünscht

Bei Marc Holthausen, Regionalleiter des Unternehmens Just Fit, das auch ein Fitnessstudio in Frechen betreibt, stehen die Telefone nicht still, weil die Kundinnen und Kunden wissen wollen, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Öffnen durften die Fitnessstudios bereits seit Inzidenzstufe zwei, jetzt fällt auch die Masken- und Abstandspflicht.

Auch wenn er sich freue, dass Normalität einkehre, sei er nicht restlos begeistert und hätte sich weiterhin etwas mehr Vorsicht gewünscht, sagt Marc Holthausen. Deshalb empfiehlt das Studio den Gästen, trotz der neuen Regelungen weiterhin Abstand zu halten und Schutzmasken zu tragen.