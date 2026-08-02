Die Linke Rhein-Erft hat jüngst ihre Kandidaten zur Landtagswahl im Rhein-Erft-Kreis aufgestellt. In Wahlkreis 5 Rhein-Erft I wurde Karsten Heider aus Bergheim nominiert. Der 29-jährige Informatiker sitzt für Die Linke als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bergheimer Stadtrat und engagiert sich als sachkundiger Bürger in der Kreistagsfraktion.

Heider freut sich laut eigenen Angaben auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf. Er und Die Linke setzten sich für mehr soziale Gerechtigkeit, eine bessere und einkommensunabhängige Bildungspolitik, eine Digitalisierung, die alle mitnimmt sowie eine stärkere Förderung von Frauenhäusern ein. „Mit Blick auf den Strukturwandel brauchen wir außerdem einen diversifizierten Beschäftigungssektor, der gute Arbeitsplätze schafft und die Lebensqualität für alle verbessert“, sagt er.

Frechener Stadträte aus Bergheim, Frechen und Brühl sind Kandidaten

Im Wahlkreis 6 Rhein-Erft II wurde Zoey Giegler aus Frechen gewählt. Die 30-jährige Informatikerin ist Fraktionsvorsitzende für die Die Linke im Frechener Stadtrat. Giegler: „Der Rhein-Erft-Kreis steht durch den Strukturwandel vor gewaltigen Veränderungen. Als Informatikerin weiß ich, wie wichtig moderne und zukunftsfähige Lösungen sind, aber dieser Wandel muss vor allem sozial gerecht gestaltet werden und dabei darf kein Mensch auf der Strecke bleiben.“

Im Wahlkreis 7 wurde Stefan Söhngen aus Brühl aufgestellt. Der 29-jährige Soziologe ist Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland. Söhngen: „Wir kämpfen für ein gerechteres Bildungssystem mit mehr Gesamtschulen, einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor und einen Strukturwandel, der neue Arbeitsplätze und Wohlstand schafft, statt einseitig auf KI-Hype zu setzen.“

Zudem habe Söhngen die Unterstützung des Kreisverbandes für eine Kandidatur auf einem Listenplatz auf der Landesliste der Linken NRW zur Landtagswahl erhalten. Die Wahl findet im Oktober statt.

Linke will den Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte verteidigen

Darüber hinaus wurde der Kreisvorstand der Linken mit der Wahl von Florian Schmidt (Erftstadt) als Sprecher und Paula Weber (Brühl) zur Schatzmeisterin sowie von Freya Ziesler (Frechen) und Dalilah Booz (Brühl) komplettiert.

Florian Schmidt äußert sich hierzu wie folgt: „Gerade in Zeiten, in denen der Sozialstaat, Arbeitnehmerrechte und die Gesundheitsversorgung angegriffen werden, ist es wichtig, eine Linke zu haben, die genau diese verteidigt.“ Er wolle, dass der Kreisverband eine „starke soziale Stimme für die ist, die sich nicht zu helfen wissen, wenn eine falsche Heizkostenabrechnung zugestellt wird, das Amt Hilfebedürftige schikaniert, nicht genügend Geld für die Klassenfahrt da ist oder man einfach eine Person braucht, die zuhört.“