Rhein-Sieg-Kreis – Nach den Dürresommern in den Jahren 2018 bis 2020 besteht in den Wäldern in der Region erhöhte Unfallgefahr. Darauf weist mit Blick auf die bevorstehenden Winterstürme das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft hin. Viele Bäume seien stark geschädigt. Abgestorbenen Äste und Baumstämme würden vermehrt von holzzersetzenden Pilzen besiedelt und damit jetzt – zwei Jahre nach der großen Dürre – immer instabiler.



Das könnte Sie auch interessieren:

Sturm im Rhein-Sieg-Kreis Anzeige Nur wenig Schäden – Suche nach Jogger war ergebnislos

Nach Unwetter Anzeige Die Schäden im Rhein-Sieg-Kreis sind groß – L 333 wird wieder gesperrt von Stephan Propach , Ralf Rohrmoser-von Glasow , Klaus Heuschötter

Unwetter im Rhein-Sieg-Kreis Anzeige Sturm stoppte Bahnverkehr – Wahnbachtalstraße gesperrt von Quentin Bröhl

Dies bedeute ein erhöhtes Risiko für Waldbesuchende, so das Regionalforstamt. Vor allem jetzt im Winter, wenn die Zahl der Stürme deutlich zunehme, würden Bäume häufiger umstürzen oder Äste aus der Krone herausbrechen.



Bei windigem Wetter sollte der Wald daher nur mit erhöhter Vorsicht betreten, bei Sturmwarnungen gänzlich gemieden werden. Auch nach einem Sturm sei Vorsicht geboten, denn es könnten auch noch Tage später Äste oder ganze Bäume auf die Wege stürzen. (pf)