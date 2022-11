Rhein-Sieg-Kreis – Die hohen Preise für Gas und Erdöl haben die Nachfrage nach Holz in der Region extrem gesteigert. Das sorgt in Verbindung mit den steigenden Holzpreisen offenbar dafür, dass auch mehr Holz gestohlen wird. Deshalb sensibilisiert das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft Forstleute in der Region für das Thema.

Noch seien zwar keine Fälle im Rhein-Sieg-Kreis bekannt, „wir gehen aber davon aus, dass uns Holzdiebstähle speziell im Herbst und Winter beschäftigen werden“, bestätigt Christian Langfeldt vom Regionalforstamt.

Versuchter Holzdiebstahl: Sattelschlepper fuhr in Kerpener Wald

Zuletzt sei in einem Wald bei Kerpen ein Holzdiebstahl nur knapp verhindert worden. Ein Sattelschlepper war in den Wald gefahren, um die gefällten Baumstämme aufzuladen. Es war der erste großangelegte Diebstahlversuch in Langfeldts Zuständigkeitsgebiet.

Um Vorfälle dieser Art zu verhindern, würden schon jetzt regelmäßig an Stellen, an denen Holzstämme im Wald gestapelt seien, GPS-Tracker angebracht. „Wir kommunizieren das ganz öffentlich, in der Hoffnung, potenzielle Diebe von vornherein abzuschrecken“, sagt Langfeldt. Auch das Holzsammeln in den Wäldern sei nur gestattet, wenn der Waldbesitzer einverstanden sei.

Forstamt: Holz-Anfragen können schon lange nicht mehr bedient werden

Anfragen nach Holz könne das Regionalforstamt längst nicht mehr bedienen. „Die Wartelisten sind lang – die sich abzeichnenden Versorgungsengpässe am Gasmarkt haben dafür gesorgt, dass sich die Nachfrage vervielfacht hat.“