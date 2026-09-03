Einander zuhören, miteinander sprechen und Verantwortung teilen: Davon lebt Demokratie nach Überzeugung des „Bündnisses für Demokratie und Vielfalt“. Am Samstag, 12. September, wollen die Mitglieder an der VHS im Studienhaus an der Humperdinckstraße 27 feiern. Anlass ist der Internationale Tag der Demokratie, den die UNO 2007 ausrief und der jährlich auf den 15. September fällt.

„Wenn man feiert, muss man das samstags machen“, stellt Anna Neumann fest, die im Evangelischen Kirchenkreis an Sieg und Rhein das Referat Öffentlichkeitsarbeit leitet. Sie, Superintendentin Almut van Niekerk, VHS-Leiter Holger Hansen, Markus Kühn, Geschäftsführer des SKM, und Silke Welter, Geschäftsführerin der Eriehungshilfe, stellten das Programm vor. Sie stehen stellvertretend für 19 von insgesamt 35 Organisationen, die zum Fest vor Ort sind. Bündnismitglieder sind Karnevalsvereine und Kirchen ebenso wie Gewerkschaften sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen.

Sechs Comedians, ein Mikrophon

Geplant ist ab 14 Uhr ein Bühnenprogramm mit einer ukrainischen Kinder-Tanzgruppe, der Tanzgruppe Sakine Iseri, den Chören „KlangArt“ aus Siegburg und „KlangFarben“ aus Eitorf sowie der Siegburger Band „Mad Memories“. Zudem lädt die VHS zum Tag der offenen Tür. Am Abend ab 19 Uhr heißt es „Comedreams“ mit Mohamed El Boujaddaini und sechs Comedians, die sich ein Mikrofon teilen. Das Catering übernimmt „Pauline, ein Ort für Kinder, Jugendliche und Familien“.

Möglichst viele Unterstützerinnen und Unterstützer, so die Hoffnung, sollen zum Fest bunte Bälle signieren und damit einen Demokratie-Würfel füllen. Holger Hansen zufolge sind so bereits einige hundert Bälle zusammengekommen. „Ich freue mich sehr auf das Fest “, sagt der VHS-Leiter. Bildung, Weiterbildung, Demokratie und Vielfalt seien für die Volkshochschule untrennbar miteinander verknüpft.

Konkrete Angebote statt populistischer Versprechen

„Wahlergebnisse und -prognosen aus jüngster Zeit“ nennen die Bündnismitglieder als Hauptmotiv, „die Menschen nachdrücklich und nachhaltig für die Werte von Demokratie und Toleranz, Menschenwürde, Respekt und Zusammenhalt zu begeistern.“ Silke Welter sprach von einem „wunderbar gemeinschaftlichen Ort“ für Institutionen und Träger. Ihre Gesellschaft bilde Erzieherinnen und Erzieher aus, um Kinder in ihrer Individualität wahrzunehmen und ihnen eine Stimme zu geben. Markus Kühn vom SKM sieht es als Aufgabe seines Vereins, Menschen, die ausgegrenzt werden und am Rand stehen, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Konkrete Angebote zu machen statt populistischer Versprechen sei dabei eine starke Motivation.

Almut van Niekerk betonte, ein Grund für die Gründung des Bündnisses am 31. Januar sei das Aufkommen des Begriffs „Remigration“ gewesen. Jetzt könne man erleben, wie kraftvoll der Zusammenschluss bereits sei.

Eine erste große Aktion war die Unterstützung des „Sternmarsches der Siegburger Schulen“ zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes 2024. Es folgten die Beteiligung am 20. Internationalen Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportfest im September und die Begleitung einer Mahnwache der Aktionsgruppe „Siegburg zeigt Haltung“. Im Februar 2025 gab sich das Bündnis konkrete Leitlinien. Vier große Banner „Kein Ort für Rassismus“ wurden hergestellt und an gut sichtbaren Stellen aufgehängt.