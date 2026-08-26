Nicht Frühling, Sommer, Herbst und auch nicht Winter. Marianne und Rolf Krutwig lernten sich in der fünften Jahreszeit kennen, heute feiern die beiden ihre eiserne Hochzeit.

Die gemeinsamen 65 Jahre wurden also an Karneval beschwört, das junge Pärchen fuhr von Siegburg nach Köln, um dort zu feiern. Dass der gebürtige Siegburger Rolf Krutwig seine spätere Frau Marianne Torwie im Karnevalstreiben traf, liegt streng genommen an Torwies Vater.

Erste gemeinsame Wohnung mit Garten in Siegburg

Der arbeitete nämlich in der Siegburger JVA, eigentlich stammte Torwie aus Essen. Es war Krutwigs erste Liebe, stolz erzählte er seinen Eltern von der jungen Marianne. 1961 wurde dann in der Kirche St. Servatius geheiratet. Danach bekamen die Krutwigs zwei Kinder und wohnen bis heute in Siegburg.

Das Paar Marianne und Rolf Krutwig heiratete 1961 in der Kirche St. Servatius. Copyright: Jonathan Schmitt

Rolf Krutwig erzählt von der ersten gemeinsamen Wohnung in der Grimmelsgasse: „Wir hatten einen schönen Garten hinten raus, da war Platz zum Fußballspielen.“ Der 89-jährige hat sich sein Leben lang für den Siegburger SV 04 engagiert. Lange hat er dort gespielt, er war auch Trainer und Jugendleiter. Gelernt hat Rolf Krutwig einst das ausgestorbene Handwerk des Schriftsetzers. Bis zur Rente arbeitete er bei der Firma „meierdruck“ in Hennef.

Marianne Krutwig war früher Leiterin der Bonner Theatergemeinde

Seine Ehefrau war derweil Chefsekretärin im Lohmarer Maschinenbauunternehmen Walterscheid, auch in der Verwaltung der Bundeswehr war sie tätig. Die 90-jährige wollte immer gerne Französisch sprechen und hat deshalb immer wieder Sprachkurse besucht.

Im Kegelclub hatte das Ehepaar viel Spaß und beide waren auch ehrenamtlich aktiv: Marianne Krutwig hat sich in der Leitung einer Bonner Theatergemeinde engagiert und ihr Mann war Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sohn Ralf unterstützt seine Eltern im hohen Alter nun, so gut er kann. Bürgermeister Stefan Rosemann gratuliert dem Jubelpaar ganz herzlich, die eiserne Hochzeit der Krutwigs wird ansonsten im ganz kleinen Kreis gefeiert.