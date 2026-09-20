Sami M'Seguem hat sich gründlich auf seine Premiere als selbstständiger Gastronom vorbereitet. Um sich kulinarisch inspirieren zu lassen, ist der 49-jährige zwischen Spanien und der Türkei und von Syrien bis nach Marokko gereist, hat mehrere Inseln besucht und überall regionaltypische Spezialitäten genossen.

Dass die Mittelmeerküche weit mehr zu bieten hat als Pizza, Tapas und Cevapcici, wusste M'Seguem zwar schon vor seiner Expedition, unterwegs konnte er allerdings noch intensiver in die verschiedenen Landesküchen eintauchen. Jetzt hat der Gastronom das frühere griechische Restaurant „Meze Meze“ inmitten eines Troisdorfer Wohngebiets übernommen.

Die Gelegenheit, das Lokal in Troisdorf zu übernehmen, hat sich eher zufällig ergeben

Geboren ist Sami M´Seguim in Kénitra, einer Großstadt etwa 40 Kilometer nördlich von Rabat. Reisen zählte schon während der Kindheit zu seiner DNA. „Mit meinem Vater bin ich schon als kleiner Junge viel unterwegs gewesen“, erzählt er. Der Vater war im Maschinenbau tätig. Gearbeitet wurde dabei eher selten in der heimischen Werkstatt, die Aufträge führten Vater und Sohn vielmehr durch ganz Marokko, um Maschinen vom Traktor bis zur Yacht zu reparieren. „Weil ich meinen Vater häufig begleitet habe, bin ich damals auch mit den verschiedenen Essgewohnheiten meines Heimatlandes vertraut geworden. Das hat meine kulinarische Neugierde geweckt und sich letztlich zu einer Konstante in meinem Leben entwickelt“, blickt er zurück.

Chefkoch Martin Riemer undGastgeber Sami M´Seguem (rechts) verleihen dem Lokal die besondere kulinarische Note. Copyright: Michael Sachse

Sami M´Seguem studierte nach dem Schulabschluss Physik und Chemie in seiner Heimatstadt. Währenddessen erlernte er bereits die deutsche Sprache am Goethe-Institut in Rabat. „Deutsch zu lernen war ein Schlüssel für mein weiteres Leben“, ist er überzeugt. Seine Motivation wurde auch durch das Prädikat „Made in Germany“ beflügelt, das im Maschinenbau nicht nur in Marokko als absolutes Gütesiegel galt.

Mit 19 Jahren kam er nach Köln, wo er sich allerdings weder im Maschinenbau noch naturwissenschaftlich engagierte. Es zog ihn vielmehr in die Gastronomie. „Ich habe klassisch als Spüler angefangen und anschließend nach und nach nahezu sämtliche Teilbereiche der Branche vom Barkeeper bis zum Management durchlaufen“, so M'Seguem. Zuletzt war er Veranstaltungsleiter im Porzer Eltzhof. Dort lernte er auch seinen heutigen Chefkoch Martin Riemer kennen.

Mezze Levante, eine Vielzahl kleiner Vorspeisen. Copyright: Michael Sachse

Nach vielen Stationen in der Gastronomie lag der Gedanke nahe, sich selbständig zu machen. „Ich wollte ursprünglich einen Foodtruck betreiben mit wöchentlich wechselnden Speisen“, erklärt er. Die Gelegenheit, das Lokal in Troisdorf zu übernehmen, hat sich eher zufällig ergeben. „Ich habe den Hausbesitzer während meiner Tätigkeit in Porz kennengelernt. Als dieser einen neuen Pächter für seine Immobilie suchte, erinnerte er sich an unsere Gespräche und meine gastronomischen Vorstellungen.“

Die Premierenspeisekarte ist ein Trip durch viele mediterrane Regionen

Das Lokal hat M´Seguim über fünf Monate renoviert. Viele Details erledigte er in Eigenregie. So hat er zum Beispiel die Sitzbänke selbst gebaut, die Theke aufgearbeitet oder die Tische mit Bienenwachs behandelt. Entstanden ist ein Restaurant, das eine warme Atmosphäre verströmt. Es dominieren erdfarbene Töne, die das Mittelmeerambiente wiederspiegeln. Dazu passen handgearbeitete Korblampen und Fotos an den Wänden, die der Gastgeber größtenteils auf seinen Reisen geschossen hat.

Die Premierenspeisekarte ist nicht nur ein Trip durch viele mediterrane Regionen, sondern auch eine Aufforderung zu teilen. Unter dem Stichwort „Pick and Share“ werden drei Vorspeisenplatten angeboten: Petite, Grande und Veggie Rihla. Wer sich für die große Variante entscheidet, freut sich über marinierte Oliven, Chtipiti (südgriechische Fetacrème), Bauernsalat, Aioli, Pimientos, Ziegenkäse, Hackbällchen, Garnelen, Patatas Bravas und Brot. Die mediterrane Vielfalt setzt sich bei Salaten und Hauptgerichten fort.

Die Speisen harmonieren sowohl mit Ahrweinen von Brogsitter, italienischem Spumante und spanischem Tempranillo als auch mit hausgemachten Limonaden und Eistees. Der Reigen der Aperitifs reicht vom Sole Mio (Sarti, Maracuja, Prosecco) bis hin zum Lila Rihla (Veilchenlikör, Prosecco, Grapefruit und Soda). Frisch gezapft werden Peters Kölsch, Estrella und Allgäuer Büble.

Hin und wieder findet zudem ein sonntäglicher Brunch statt. Erster Termin ist am 4. Oktober (10 bis 14.30 Uhr). Das Restaurant verfügt im Innenbereich über 80 Plätze, die sich über mehrere Räume verteilen. Auf der Terrasse stehen weitere 45 Sitzplätze zur Verfügung. Es gibt zudem eine Kegelbahn, auf der sogar noch Termine frei sind. Die ursprüngliche Idee vom eigenen Foodtruck hat Sami M´Seguem übrigens weiterverfolgt. Bald kann der Truck für Veranstaltungen und Events gebucht werden.

Eine kleine Auswahl

Vorspeisen: Falafel Bällchen (6,90 Euro), Couscous Salat (7,90 Euro), Garnelen a la plancha (11,90 Euro), Käseteller mit Manchego, Roquefort und italienischem Bergkäse (10,90 Euro)

Salate: Cesare Mediterraneo mit Romanasalat Parmesan, Kirschtomaten, Croutons und Ceasar-Dressing (11,90 Euro), Meze Levante mit gegrilltem Gemüse, Joghurt, Falafel und Minze (15,90 Euro)

Hauptspeisen: Zitronenhähnchen mit Safran, eingelegter Zitrone, Kräutern, Gemüse und Kartoffeln (20,90 Euro), Ochsenbäckchen mit Schmorzwiebeln, karamellisierter Birne und Süßkartoffelspalten (22,50 Euro), Rote Bete Risotto (17,20 Euro)

Desserts: Tiramisu-Flip (7,90 Euro), Schokoladen-Mandel-Schnitten (6,90 Euro), Honig-Pistazien-Nest (7,90 Euro)

Rihla Mediterranea, Hans-Böckler-Straße 22, 53842 Troisdorf, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 0 Uhr, Sonntag 17 bis 22 Uhr; Reservierungen unter: Telefon (02241) 3275991 oder online unter www.rihla-mediterranea.de