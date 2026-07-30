Abo

Suchst du noch, oder bützt du schon?Bütz mich – jetzt die echte Kölsche Partnersuche kennenlernen

Von
5 min
Eine Frau und ein Mann stehen auf der Rheinpromenade mit dem Kölner Dom und der Hohenzollernbrücke im Hintergrund und schauen lächelnd auf ein Smartphone. Daneben das Logo der Website Bütz mich.

Bei Bütz mich jetzt tolle Dates oder die große Liebe in Köln und Umgebung finden.

Copyright: Getty Images/Westend61

Flirten, daten, Spaß haben oder vielleicht sogar die große Liebe aus deiner Region kennenlernen? Bei Bütz mich treffen sich Singles aus Köln und Umgebung, um die schöne Zweisamkeit oder den Traumpartner oder die Traumpartnerin fürs Leben zu finden.

Bei Bütz mich* kannst du auf die Suche nach netten Menschen aus Köln und Nordrhein-Westfalen gehen, die das gleiche suchen, wie du: den süßen Flirt, das romantische Date oder auch eine feste Partnerschaft.

Lesen Sie weiter mit Rundschau PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!