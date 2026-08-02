Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln sind mit einem 2:1 (2:1)-Heimerfolg gegen den SC Wiedenbrück in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Luiz Labenz erzielte beide Kölner Treffer und sicherte seinem Trainer Manuel Hartmann damit einen gelungenen Einstand an der Seitenlinie. Der zeigte sich nach der Partie zwar zufrieden mit dem Ergebnis, ordnete die Leistung seiner jungen Mannschaft jedoch differenziert ein.

„Ich glaube, wenn man sagt, erkämpfte Punkte sind für eine U21 manchmal wichtiger als erspielte Punkte, dann trifft das heute zu“, erklärte der Coach. Besonders die Nervosität seiner Mannschaft sei zu Beginn deutlich zu spüren gewesen. „Für den einen oder anderen war das erstmal maximal überfordernd. Wir haben Debütanten dabei gehabt, die ihr erstes Herrenspiel gemacht haben.“

FC geht früh in Führung

Dabei hatte der FC einen gelungenen Start erwischt und war früh in Führung gegangen. Zunächst spielte Labenz den aufgerückten Cenny Neumann frei, der am Fünfer aber am Gäste-Torwart Marcel Hölscher hängenblieb. Labenz drosch den Abpraller zum 1:0 ins Tor (19.). Der Jubel auch auf der Tribüne war groß, denn schon traditionell weilte die aktive Fanszene dem U-21-Auftakt bei und sorgte für gute Stimmung. Saban Kaptan schlug jedoch kurz danach zurück und traf zum 1:1 für die Gäste (22.). „Da muss man clever sein. Malek sticht nach vorne, macht die Seite auf und dort kommt die Flanke. Das ist das Lehrgeld, das wir als U21 noch zahlen“, so Hartmann.

Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft den Plan besser umgesetzt. Zudem lobte Hartmann die Einwechselspieler, die dem Spiel neue Impulse verliehen hätten. Hierbei ist insbesondere Marvin Ajani zu nennen, dessen Flanke Luiz Labenz zum 2:1 einköpfte (83.).

Trainer Manuel Hartmann sieht noch Luft nach oben

Mit Blick auf die Spielweise seiner Mannschaft sah Hartmann noch Steigerungspotenzial. Die Offensivstruktur mit zwei höheren Achtern habe noch nicht wie gewünscht funktioniert: „Wir haben den Gegner zu selten in Bewegung gebracht und zu selten unsere Eins-gegen-eins-Situationen genutzt.“ Auch im Ballbesitz habe sich seine Mannschaft phasenweise zu sehr von der eigenen Spielidee entfernt. „Wir wollten das Spiel kontrollieren. In den Phasen, in denen uns das gelungen ist, sah es gut aus. Danach wurde es unnötig wild.“

Mit dem erfolgreichen Saisonauftakt im Rücken richtet sich der Blick auf die nächste Aufgabe am Freitagabend bei Borussia Dortmunds U23 (19.30 Uhr). Hartmann setze darauf, dass der Auftaktsieg seiner jungen Mannschaft zusätzliche Sicherheit verleihe: „Jetzt hoffe ich, dass in den nächsten Wochen eine andere Lockerheit reinkommt und der Druck bei den Jungs ein bisschen abfällt.“

1. FC Köln U21: Marutzki – Neumann, Hoffmann, Mausehund (46. Stapelmann), Voufack – Harchaoui (67. Irmiev), Kujovic – Labenz, Yacobi (80. Hekmat), Toure (80. Okpodu) – Malek El Mala (67. Ajani). – Tore: 1:0, 2:1 Labenz (19., 83.), 1:1 Kaptan (22.). – Zuschauer: 1375.