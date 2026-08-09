Kathrin Hendrich hat einen gelungenen Einstand im Trikot des 1. FC Köln gefeiert. Die deutsche Nationalspielerin feierte beim 5:1-Sieg im Testspiel der FC-Fußballerinnen gegen den FC Twente aus den Niederlanden als Jokerin ihre Premiere. Nach rund einer Stunde wechselte Trainerin Britta Carlson ihre neue Star-Verteidigerin ein.

„Ich habe mich gefreut, dass ich heute schon einige Minuten bekommen habe. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht“, strahlte die 34-Jährige nach ihrem ersten Einsatz im FC-Trikot, „natürlich ist es immer am schönsten, wenn man auch gewinnt. Heute war es sogar sehr deutlich. Ich finde, das war ein guter Test. Alle waren voll da und motiviert.“

Hendrich muss Trainingsrückstand aufholen

Hendrich gab auch Einblicke in ihre ersten Tage in Köln: „Ich bin gut angekommen und aufgenommen worden. Ich habe bisher zweimal mit der Mannschaft trainiert. Die Mädels sind alle supernett. Natürlich kannte ich auch viele schon. Das macht es dann auch einfacher.“ Trainerin Carlson äußerte sich nach dem Spiel ebenfalls zum Neuzugang: „Sie ist nicht nur spielerisch eine tolle Persönlichkeit, sondern auch als Mensch. Sie spielt seit Jahren auf Top-Niveau und tut der Mannschaft gut.“

Hendrich hat jedoch den kleinen Nachteil, erst im weit fortgeschrittenen Status der Sommer-Vorbereitung ans Geißbockheim zu kommen und nach dem Trainingslager. Die anderen Spielerinnen konnten sich bereits bei Carlson präsentieren und an die neuen Abläufe gewöhnen. Angesichts der Erfahrung und Qualität Hendrichs wird die Verteidigerin diesen Rückstand aber schnell aufholen. An der routinierten Innenverteidigung aus Marina Hegering und Kathrin Hendrich dürfte zumindest mittelfristig kein Weg vorbeiführen, sofern das Duo fit ist.

Hegering trifft doppelt im Test

Die Kölnerinnen dominierten das Testspiel im Franz-Kremer-Stadion derweil von Anfang an. Nachdem ein Eigentor der Niederländerinnen wegen einer vorherigen Kölner Abseitsstellung nicht gezählt hatte (3.), gingen die FC-Frauen kurz danach in Führung. Lydia Andrade erzielte das 1:0 (5.). Hegering staubte zum 2:0 ab, nachdem Enschedes Torfrau eine Ecke von Elise Stenevik an die Latte gelenkt hatte (18.). Und Hegering war noch vor der Pause erneut erfolgreich und traf per Kopf nach einer Flanke von Saedis Run Heidarsdottir zum 3:0. Enschede verkürzte zwar auf 1:3, doch Sophie Nachtigall traf noch vor der Halbzeit zum 4:1. Taylor Ziemer sorgte nach der Pause für den 5:1-Endstand.

Trainerin Carlson resümierte zwei Wochen vor dem Bundesliga-Start bei Eintracht Frankfurt: „Ich bin zum jetzigen Stand sehr zufrieden. Aber wir haben noch viele Punkte, an denen wir arbeiten wollen. Es ist noch nicht alles perfekt, das dauert noch. Es wird auch zum ersten Spiel noch nicht alles perfekt sein.“

Die Verpflichtung von Hendrich könnte auch den Dauerkarten-Verkauf bei den FC-Frauen ankurbeln. Bisher hat der Verein bereits mehrere Hundert Jahreskarten abgesetzt und damit eine Steigerung gegenüber den Vorjahren verzeichnet. Mit Nationalspielerin Hendrich dürften es bis zum Ende des Vorverkaufs am Mittwoch noch einige mehr werden. Die Aufbruchstimmung am Geißbockheim ist damit auf allen Ebenen spürbar. Der FC will hoch hinaus – und das nicht nur bei der Vertragsunterschrift von Hendrich, die in der vergangenen Woche oben auf dem Kölner Dom stattfand.