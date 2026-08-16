Die U-21-Fußballer des 1. FC Köln haben den möglichen Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga West nach einer schwachen Leistung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Manuel Hartmann kassierte gegen den FC Gütersloh mit dem 0:3 (0:2) die erste Saisonniederlage und rutschte auf den zwölften Platz ab. Die FC-Talente zeigten dabei über weite Strecken einen enttäuschenden Auftritt mit vielen Fehlern. Damit setzte sich auch eine bemerkenswerte Serie fort: Auch im vierten Heimspiel gegen Gütersloh gelang der U21 kein Sieg.

Dabei hatte die Partie vielversprechend begonnen. Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, wobei die Gäste in der Anfangsphase etwas entschlossener auftraten. Köln fand anschließend besser ins Spiel – und traf sogar ins Tor. Nach einem Zuspiel von Fayssal Harchaoui schob Malek El Mala den Ball an Güterslohs Torhüter Jarno Peters vorbei ins lange Eck. Der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung jedoch nicht anerkannt.

Gütersloh zeigt sich effizient

Wenig später zeigte sich, wie effizient die Ostwestfalen an diesem Nachmittag agierten. Kristiyan Irmiev konnte eine flache Hereingabe von der linken Abwehrseite nicht verhindern. Aleksandar Kandic nahm den Ball im Strafraum an und traf mit einem wuchtigen Abschluss zum 1:0 (23.). Kölns Kapitän Niklas Hoffmann kam mit seiner Grätsche zu spät.

Auch beim zweiten Gegentor machte sich die fehlende Konsequenz in der Kölner Defensive bemerkbar. Eine zunächst geklärte Ecke landete erneut im Strafraum, abermals von der linken Abwehrseite. Der Ex-Kölner David Winke wurde dabei am Fünfmeterraum nicht ausreichend von Irmiev bewacht und köpfte unbedrängt zum 2:0 ein (32.). Köln hatte bis zur Pause kaum Möglichkeiten, um den Rückstand zu verkürzen. Die beste Gelegenheit bot sich Marvin Ajani mit einem Freistoß aus rund 17 Metern. Güterslohs Torwart Jarno Peters ließ den Ball zwar zunächst abprallen, konnte ihn aber im Nachfassen sichern (39.).

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Bild. Die Kölner bemühten sich, kamen aber nur selten mit Tempo und Präzision in die gefährliche Zone. Gütersloh musste angesichts der Führung nicht mehr viel für die Offensive tun und konzentrierte sich zunehmend darauf, die Räume eng zu halten.

FC-Reserve vergibt gute Chancen

Erst Mitte der zweiten Hälfte entwickelte die U21 kurzzeitig mehr Druck. Eine flache Ecke von Fayssal Harchaoui landete am Pfosten (66.), ehe El Mala aus spitzem Winkel am Gütersloher Schlussmann scheiterte (67.). Kurz darauf bot sich Safyan Toure eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Nach einer hohen Hereingabe bekam er den Ball zentral im Strafraum jedoch nicht kontrolliert auf das Tor (69.).

Die kurze Kölner Drangphase blieb ohne Ertrag. Stattdessen sorgte Gütersloh in der 76. Minute für die Entscheidung. Wieder entstand die Situation über die linke Kölner Abwehrseite. Lionel Voufack konnte die Hereingabe nicht verhindern, Julius Langfeld setzte sich im Fünfmeterraum durch und überlistete Fayssal Harchaoui mit der Hacke zum 3:0.

1. FC Köln U21: Marutzki – Ajani (56. Kujovic), Stapelmann, Hoffmann, Voufack – Irmiev (56. Elyazidi), Harchaoui – Labenz (72. Okpodu), Toure (76. Brown) – Hekmat (72. Arweiler), M. El Mala. – Tore: 0:1 Kandic (23.), 0:2 Winke (32.), 0:3 Langfeld (76.).