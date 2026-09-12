Rund 100 Einsatzkräfte haben bei Koblenz am frühen Nachmittag den Rhein nach zwei Menschen abgesucht. Zeugen entdeckten zunächst eine Person im Wasser, woraufhin die Feuerwehr eine Auffanglinie einrichtete, wie sie mitteilte. In der Zwischenzeit schaffte es der Mann aber, sich selbst ans Ufer zu retten, dort wurde er schließlich gefunden. Er sei sehr erschöpft gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Noch während des Einsatzes bekamen die Feuerwehrleute den Hinweis, dass sich eine zweite Person im Rhein befinden könnte. Die Suchaktion wurde flussabwärts ausgeweitet, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Gefunden worden sei allerdings niemand. „Ob sich tatsächlich eine weitere Person im Wasser befunden hat, ist derzeit unklar“, hieß es.

Nach fast zwei Stunden beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. (dpa)