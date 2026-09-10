Eine Frau ist bei heftigen Unwettern auf Mallorca ums Leben gekommen. Die ältere Person sei in einer überfluteten Straße in der Stadt Felanitx im Osten der spanischen Ferieninsel ertrunken, teilte ein Sprecher der Polizeieinheit Guardia Civil der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau eine Straße überqueren, fiel dabei jedoch hin und konnte sich nicht mehr aus den Wassermassen befreien. Die Guardia Civil ermittelt die genauen Umstände. Angaben zum genauen Alter und zur Nationalität des Todesopfers lagen zunächst nicht vor.

Mehr als 130 wetterbedingte Einsätze

Für die Balearen galt zeitweise die zweithöchste Unwetterwarnstufe Orange. Starkregen und Sturmböen führten auf Mallorca und den anderen Inseln zu zahlreichen Überschwemmungen. Bis zum Nachmittag fielen örtlich bis zu 47 Liter Regen pro Quadratmeter, Windböen erreichten 109 Kilometer pro Stunde.

Die Behörden registrierten bis zum Abend allein auf Mallorca mehr als 130 wetterbedingte Einsätze, darunter wegen überfluteter Straßen, umgestürzter Bäume und anderer Hindernisse. Das Unwetter beeinträchtigte auch den Flugverkehr. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers Aena fielen in Palma 44 Flüge aus. (dpa/red)