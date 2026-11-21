Weihnachten kann kommen, die Pakete sind fertig. Zumindest die der Rundschau-Altenhilfe. Zum Fest möchte sie viele ältere und bedürftige Menschen beschenken - mit einem Päckchen voller Leckereien und mit einem Besuch, bei dem das Geschenk überbracht wird.

Der Anfang ist getan: Zwei Tage lang packten viele freiwillige Helferinnen und Helfer in der Lüttich-Kaserne die Pakete mit der roten Schleife. 6500 davon rollten über das Fließband und wurden mit Markenprodukten gefüllt, die dafür sorgen sollen, dass die Beschenkten sich über die Feiertage gut ernähren können.

Freiwillige Helferinnen aller Altersklassen packten mit an. Copyright: Constantin Ehrchen

Denn dafür haben nicht alle alten Menschen Geld. Und was ebenso wichtig ist: „Sie bekommen oft weder Besuch zu Weihnachten noch Geschenke“, erklärte Julia Heinen, Vorstandsvorsitzende der Rundschau-Altenhilfe, den Helfern in der Kaserne. „Deshalb achten wir darauf, dass die Pakete wirklich persönlich übergeben werden.“

Das übernehmen Wohlfahrtsverbände und deren Mitarbeitenden. Als Vertreter des Paritätischen ist Vorstandsmitglied Oliver Röhrs in die Kaserne gekommen und hat der Rundschau-Altenhilfe für ihre Hilfsaktion gedankt. „Wir erleben immer wieder, ob über den Rettungsdienst, die Seniorenberatungen oder die Pflegedienste, wie allein die Leute sind. Wenn dann ein Mensch persönlich ihnen das Paket übergibt, ist das eine Sache, die wirklich gut ankommt.“

Soldaten an der Verschürmaschine: einer der wichtigsten Posten bei der Packaktion. Copyright: Constantin Ehrchen

Wie am Schnürchen lief in der Kaserne alles dank der Unterstützung der Bundeswehr, insbesondere durch Hauptmann Ewald Kunke, der seit Jahren die Organisation übernimmt. Dazu kamen viele Soldaten, Soldatinnen und auch zivile Mitarbeitende der Bundeswehr, die tatkräftig anpackten. Aber auch Mitarbeitende der Stadt Köln, Schülerinnen des Ursulinengymnasiums Köln und Azubis der Krüger Group halfen. Und nicht zuletzt die Kölnische KG von 1945, die auf dem besten Weg ist, dieses Engagement zum Brauchtum zu machen.

Julia Heinen dankte ihnen allen: „Es ist großartig, dass Sie alle helfen!“ Denn nur so kann es gelingen, eine Herausforderung in dieser Größenordnung zu bewältigen: 6500 Pakete standen am Ende der beiden Tage in der Halle der Kaserne zur Abholung bereit.

Ursulinengymnasium Köln

„Wir wollten einfach helfen“, sagt Aurelia Cleff auf die Frage, warum die Schülerinnen des Ursulinengymnasium sich für den freiwilligen Einsatz in der Kaserne gemeldet haben. Der 15-Jährigen gefällt die Arbeit: „Anpacken ist cool.“ Viele Mitschülerinnen aus der 9. Klasse der Kölner Schule sind ebenfalls dabei. „Sachen packen für Leute, die sich so etwas nicht leisten können“, findet Lavinia Gerves gut.

Schülerinnen des Kölner Ursulinengymnasiums helfen, die Weihnachtspakete der Rundschau-Altenhilfe zu packen. Copyright: Constantin Ehrchen

Severine Gnielinski und ihren Freundinnen möchten nächstes Jahr am liebsten direkt wieder mitmachen. „Ich mag es gerne, Leuten zu helfen“, sagt Sophia Ferdinand. An ihrer Schule hätten sie dafür mehrere Möglichkeiten, kümmerten sich um Obdachlose oder besuchten Seniorenheime. Severine interessiert auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Sie möchte nach dem Abi dort erst einmal die Grundausbildung machen, genau wie Anna Geuer. „Die Bundeswehr ist viel mehr als Krieg“, sagt Severine , „es geht ums Organisieren und Helfen.“

Mehr als 20 Jahre hat Ursula Müller-Huntemann den Einsatz der Schülerinnen bei der Altenhilfe-Aktion betreut: „Ich finde es so wichtig, dass sie mal etwas anderes erleben als den Schulalltag.“ Sie ist jetzt im Ruhestand, aber noch einmal gekommen, um ihre Nachfolgerin vorzustellen. Yvonne Lattka betreut das Projekt nun an der Schule. Was sie in der Kaserne sieht, beeindruckt sie: „Ich bin richtig stolz auf die Kinder.“

Walter F. Passmann, Senatspräsident der Kölnischen KG, packt mit an. Copyright: Constantin Ehrchen

Kölnische KG von 1945

Weil‘s beim ersten Mal so schön war, ist auch die Kölnische wieder gekommen und steht mit vielen Frauen und Männern am Band. „Wir sind auf dem Weg, eine Tradition aufzubauen“, sagt Senatspräsident Walter F. Passmann in Anspielung auf die Redensart, beim zweiten Mal sei etwas Brauchtum, beim dritten Mal Tradition. Der Senat der Kölnischen überreicht der Rundschau-Altenhilfe jedes Jahr einen sehr großzügigen Spendenscheck. „Das ist eine gute Sache“, sagt Passmann, „aber selbst mit den Händen anzupacken noch mal eine ganz andere.“ Das bringe nämlich Selbstwirksamkeit. Und das passe schließlich auch zum Sessionsmotto „Morje es, wat do drus mähs“.

Viel Unterstützung von der Bundeswehr bekommt die Rundschau-Altenhilfe. Copyright: Constantin Ehrchen

Die Bundeswehr

Ohne die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ginge nichts bei der Packaktion in der Kölner Lüttich-Kaserne: Sie bauen auf und ab, schaffen die Lebensmittel von den Paletten zu den Helfern am Band und bedienen die Verschnürmaschinen. Warum sie das machen? „Aus Nächstenliebe“, sagt Stabsunteroffizier Oskar Rogaczewski (nicht im Bild). Und der Oberstabsgefreite Dennis Siepmann betont: „Normalerweise werden wir auf Befehl eingesetzt. Hier konnten wir uns freiwillig melden.“ Das haben sie gerne getan, denn sie halten die Weihnachtspakete der Rundschau-Altenhilfe für eine gute Sache: „Weil sie die Leute erreichen, die bedürftig sind und einsam.“ Übrigens: Auch zivile Angestellte der Bundeswehr packen jedes Jahr zuverlässig mit.

Johannes Heinen, Geschäftsführer vom Heinen-Verlag, und seine Frau Julia Heinen, Vorsitzende der Altenhilfe, packen gerne selbst mit an. Copyright: Constantin Ehrchen

Heinen-Verlag

Für Johannes Heinen, Geschäftsführer des Heinen-Verlags, ist es selbstverständlich, in der Kaserne dabei zu sein und zusammen mit seiner Frau Julia Heinen anzupacken: „Wenn ich hier bin, dann arbeite ich auch richtig.“ Schon als Kind waren die Rundschau-Altenhilfe und deren Packaktion eine feste Größe für ihn: „Ich kenne das gar nicht anders.“ Sein Ururgroßvater Dr. Reinhold Heinen hatte die Altenhilfe 1953 ins Leben gerufen und über die Kölnische Rundschau zu Spenden aufgerufen. Noch heute trägt der Heinen-Verlag alle Verwaltungskosten für die Hilfsaktion, die mittlerweile als Verein DIE GUTE TAT e.V. organisiert ist. Die Spenden der Leserinnen und Leser gehen vollständig in den guten Zweck – zum Beispiel die Weihnachtspakete.

Freiwillige Helferinnen der Stadt Köln bei der Packaktion der Rundschau-Altenhilfe. Copyright: Constantin Ehrchen

Stadt Köln

Auch die Stadt Köln unterstützt jedes Jahr die Packaktion mit freiwilligen Helferinnen und Helfern. Nadin Jänsch (rechts) arbeitet beim Amt für Soziales, Arbeit und Senioren im Seniorenbereich und dachte: „Das ist ja unsere Zielgruppe, da kann ich mal mitmachen.“ Auch Lara Ertem, Auszubildende zur Verwaltungswirtin, hatte sofort Lust mitzukommen. „Wir bekommen das ja bei unserer Arbeit mit, wie viele Senioren Hilfe brauchen können.“ Allein die Tatsache, dass viele von ihnen alleine lebten: „Das ist sehr schade. Wenn wir ihnen hiermit das Gefühl geben können, dass doch noch jemand an sie denkt, ist das einfach sehr schön.“ Brigitte Potthoff von der Baubehörde wundert sich, wie lange es dieses gesellschaftliche Engagement der Rundschau-Altenhilfe schon gibt: „Meine Mutter hat früher schon mit Essen auf Rädern die Weihnachtspakete zu den Menschen gebracht.“

Gute Stimmung bei den Azubis der Krüger Group, die bei der Packaktion helfen. Copyright: Constantin Ehrchen

Krüger Group

Azubis der Krüger Group packen in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Kaserne mit an. „Das macht Spaß hier“, sagt Danny Neubauer (17), „die Stimmung ist gut“. Auch Ismail Ibishi (20) findet die Aktion „toll“. Für Husamaldin Aljeshy (17) ist vor allem der Zweck der Aktion, alten Leuten zu helfen, „ein guter Grund, mitzumachen“. Die drei machen eine Ausbildung zum Maschinenanlagenführer. Die Krüger Group spendet schon seit vielen Jahren Produkte für das Altenhilfe-Paket. Als Familienunternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ihr das soziale Engagement in der Region wichtig. Auch diesmal sind deshalb Schogetten und Cappuccino dabei.

Azubi der Krüger Group. Copyright: Constantin Ehrchen

Und die Azubis erleben zur Abwechslung einen anderen Arbeitsalltag als den gewohnten. Finn Holtschneider zum Beispiel, angehender Mechatroniker, findet seine Ausbildung sehr abwechslungsreich. Fließbandarbeit dagegen ist er nicht gewohnt. Nun steht er am Band und packt in jedes vorbeifahrende Paket ein Glas Erdbeerkonfitüre. Könnte eintönig sein, aber er stellt fest: „Die Zeit geht doch schnell herum.“ Maximilian Lang, Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik, hatte sich auf den Einsatz für die Altenhilfe gefreut und sieht seine Erwartungen erfüllt: „Es macht schon Spaß.“ Und es sei auch etwas Gutes, „damit etwas Gemeinnütziges zu tun“

Sandra Embgenbroich von Koelngeschenk (Mitte). Copyright: Constantin Ehrchen

Koelngeschenk

Sandra Embgenbroich vom inhabergeführten Familienunternehmen Koelngeschenk Elke Kruse machte sich selbst ein Bild davon, wie die Erdbeerkonfitüre der Reihe „Feinköstlich Köln“ und das Fruchtgummi in Dom-Form ins Paket kommt. Sie zeigt sich sehr beeindruckt von der Logistik und der Energie in der Kaserne: „Ich bin ganz stolz, dass wir ein Teil davon sein dürfen.“ „Koelngeschenk“ hatte zum ersten Mal Produkte für das Weihnachtspaket geliefert. Gratis dazu gab es einen kleinen Dom aus Filz – der fand auch bei den Helferinnen und Helfern großen Anklang.

Oliver Röhrs vom Paritätischen schaut sich die Weihnachtspakete an. Copyright: Constantin Ehrchen

Der Paritätische

Oliver Röhrs vom Vorstand des Parätischen Wohlfahrtsverbandes ließ sich von der Altenhilfe-Vorsitzenden Julia Heinen die fertigen Pakete zeigen. Der Dachverband vieler sozialer Organisationen und Einrichtungen ist einer der Hauptabnehmer der Weihnachtspakete: „Wir sind sehr dankbar für diese gute Tat.“ Einen Teil dieser Pakete wird von Mitarbeitenden des Arbeiter Samariter Bundes, dessen Geschäftsführer Röhrs ist, zu den bedürftigen Menschen gebracht: „Wir wissen durch unsere Pflegedienste oder Seniorenberatungen, wo die Menschen alleine sind und Hilfe brauchen.“