Innere Kanalstraße bis Freitag gesperrt Kölns Loch mitten in der Verkehrsader

Köln – Bagger rollten am Dienstag über die Kreuzung von Innerer Kanalstraße und Krefelder Straße – keine Autos. Der Berufsverkehr bekam schmerzlich zu spüren, was eine gebrochene Wasserleitung bedeutet. Auf der Zoobrücke staute sich der Verkehr, der nicht wie gewohnt über diese Ringerschließung der Innenstadt weiterrollen konnte. Und auch von der Autobahn 57 aus kamen die Auto noch schwerer zum Ziel als üblich. Die schlechteste Nachricht aber: Die Bauarbeiten für die Reparatur der Wasserleitung und der unterspülten Straße werden noch die gesamte Woche in Anspruch nehmen – bis Freitagmittag.

Sanierung Severinsbrücke verschoben

Die gute Nachricht für Autofahrer: Die Sanierungsarbeiten für die marode Fahrbahn der Severinsbrücke sind verschoben worden. So dass dort in dieser Woche – anders als geplant und angekündigt – alle Fahrspuren zur Verfügung stehen. Mit Kaltasphalt waren die Löcher im Straßenbelag provisorisch gestopft worden, die Frost und Tauwetter aufgebrochen hatten.

An der Inneren Kanalstraße hat indes die Rheinenergie die Regie. Denn eine Wasserleitung von 40 Zentimetern Durchmesser war gebrochen und hatte in kürzester Zeit den Raum unter der Straße auf anderthalb Metern Höhe, sechs Metern Breite und acht Metern Länge ausgehöhlt. „Diesmal sind wir nicht durch den Druckabfall in der Leitung, sondern gleich durch die Polizei aufmerksam geworden. So schnell ging das“, sagte Eugen Ott, ein Sprecher der Rheinenergie.



Der Anruf der Polizei sei um 16.05 Uhr am Montag gekommen. Kurz vor 16 Uhr hatte ein städtischer Bautrupp die Stelle als vermeintliche Absackung von 15 Zentimetern mit einer rot-weißen Warnbake markiert und war wieder abgerückt. Diese Fahrbahnsperrung hat vielleicht ein größeres Unglück verhindert. Als die viel befahrene Straße im Berufsverkehr großflächig einbrach, kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Wasser fehlt nur in einem Getränkemarkt sowie in der Kleingartenanlage „Flora“. „Sie sollen aber so schnell wie möglich wieder angeschlossen werden. Wohnungen sind nicht betroffen“, meldete die Rheinenergie am Dienstag. Solche Rohrbrüche ereignen sich nicht so selten. So gab es allein 2018 etliche Brüche. Etwa im November in Müngersdorf, als im Bereich Alter Militärring/Wendelinstraße wegen eines zwei Meter großen Risses in einer 50-Zentimeter-Leitung ein Krater in der Fahrbahn entstand. In Klettenberg, Mülheim – an verschiedenen Orten brachen ebenfalls Leitungen und sorgten entweder für mindestens einwöchige Reparaturarbeiten oder aber vorsorgliche Sperrungen, weil die Kraft des ausströmenden Wassers Erdreich in Windeseile wegspült.



Ausweichbrücke

Stadteinwärts sollen Autofahrer die Zoobrücke meiden, damit sie nicht wegen der bis Freitagmittag gesperrten Inneren Kanalstraße im Stau stecken bleiben. Die Ausweichroute führt über die Severinsbrücke. Dazu wurde dort die Fahrbahnsanierung verschoben.

Die Arbeiten sollen nun, vorbehaltlich geeigneter Witterung, am Donnerstag, 12. März, beginnen und bis Freitag, 20. März, dauern. Stadteinwärts wird jeweils von 9 bis 22 Uhr auf einer Spur gebaut, die dann bis 5 Uhr gesperrt bleibt, damit der Asphalt auskühlen kann. Zwischen 5 und 9 Uhr sollen beide Spuren frei sein.

Stadtauswärts wird von Montag, 23., bis Donnerstag, 26. März, genauso gearbeitet. Der Zubringer wird am 10. und 11. März repariert. (mfr)

Die Innere Kanalstraße war – gar nicht weit von der jetzigen Stelle entfernt – schon einmal von einem großen Wasserschaden betroffen. 2013 war eine Leitung im Bereich Merheimer Straße am Gleisdreieck gebrochen. Teile der Straße standen so hoch unter Wasser, dass auch parkende Fahrzeuge betroffen waren.

Wegen des aktuellen Rohrbruchs können die Buslinien 127 und 142 nicht den üblichen Weg fahren. Die Linie 127 endet am Merheimer Platz und somit gibt es von dort keine Verbindung zum Ebertplatz. Eine Umleitung gibt es nicht. Auch die Haltestellen Krefelder Wall und Hansaring werden nicht angefahren. Die Linie 142 endet sogar bereits an der S-Bahn in Nippes, die Halte Sechzigstraße, Zonser Straße und Merheimer Platz entfallen.