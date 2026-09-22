Die Stadt Köln lädt am Samstag, 26. September, zum siebten Mobilitätstag auf dem Neumarkt ein. Unter dem Motto „Köln bewegt sich – aber sicher!“ können sich Besucherinnen und Besucher in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr rund um das Thema Verkehrssicherheit informieren und bei verschiedenen Aktionen mitmachen.

Kostenloser Sicherheitscheck

Das Programm des Aktionstags richtet sich laut Stadt an unterschiedliche Verkehrsteilnehmende und an alle Generationen. Zu den geplanten Aktionen gehören unter anderem ein kostenloser Sicherheits-Check für Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs und Tipps dazu, wie man sein Rad sicher anschließt. Vor Ort können außerdem verschiedene Lastenräder und die Leihräder der KVB getestet werden. Auch ein Trainingsparcours für E-Scooter wird aufgebaut.

Wer erleben möchte, wie Alkohol die eigene Wahrnehmung beeinflusst, kann eine sogenannte Rauschbrille ausprobieren. Außerdem zeigt ein Helmtest, wie wichtig richtiger Kopfschutz ist. Zudem werden die Auswirkungen von Ablenkung durch das Smartphone demonstriert. In einem Rettungswagen können Besucherinnen und Besucher zudem ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen.

Mobilitätstag 2026: Aktionen auf dem Neumarkt geplant

Für Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind, gibt es auf dem Neumarkt einen Rollatoren-Check sowie ein Training am Bus. Menschen im Rollstuhl erhalten Informationen zu faltbaren Elektro-Rollstühlen und können an einem Fahrtraining für E-Rollstühle teilnehmen.

Der Aktionstag Mobilität ist eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Köln und der Polizei in Zusammenarbeit mit der KVB und dem ADAC. Ziel ist es, für die Bedeutung eines sicheren Verhaltens im Straßenverkehr zu sensibilisieren. (red)