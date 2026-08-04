Die Polizei hat am Montagmittag (3. August) drei mutmaßliche Taschendiebinnen in Rodenkirchen festgenommen. Die 21, 33 und 50 Jahre alten Frauen sollen zuvor eine 86-jährige Frau in einem Seniorenheim bestohlen haben.

Zivilfahnder der Polizei waren gegen 13 Uhr in der Nähe einer Bank am Maternusplatz auf die drei Frauen aufmerksam geworden. Laut Polizei hielten sie offenbar Ausschau nach potenziellen Opfern.

Tatverdächtige sollen Geldbörse aus Seniorenheim gestohlen haben

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte eine EC-Karte, die auf die 86-Jährige ausgestellt war, sowie rund 200 Euro mutmaßlich gestohlenes Bargeld. Zudem stellten sie fest, dass die 21-jährige Frau per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen der Seniorin kurz vor der Festnahme in ein Seniorenheim gefolgt waren. Dort sollen sie ihr die Geldbörse gestohlen haben.

Die 33-jährige Tatverdächtige, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)